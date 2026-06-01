תלמידות כיתה ח' מאולפנת אמי"ת "להבה" בקדומים פיתחו מתקן אוניברסלי המחבר בין עגלת סופר לכיסא גלגלים, במסגרת פרויקט "גם אני יכול" בשיתוף 'יד שרה' וזכו בתעודת הצטיינות מטעם התוכנית.

הפיתוח, שהוכח כייחודי בעולם, יירכש על ידי סופרמרקט מקומי בקדומים, וביד שרה מתכננים לשווקו לרשתות המזון הגדולות בישראל.

במסגרת התוכנית ליוו בחודשים האחרונים התלמידות נטע פלאי, תהילה אורנשטיין, מרב גורדיצר ורוני בר תור בר אישה המרותקת לכיסא גלגלים, ששיתפה אותן באחד הקשיים המרכזיים שלה: עריכת קניות בסופרמרקט.

האישה, המגדלת משפחה יחד עם בן זוג נכה, עורכת קניות גם עבור אביה המבוגר, ולכן זקוקה לסל קניות גדול. היא שיתפה ברצונה לנהל חיים רגילים, בעוד שהעגלות הקיימות כיום לנכים מאפשרות נשיאת מוצרים מעטים בלבד. מעבר לכך, מדובר בפעולה הדורשת תמרון מורכב של דחיפת עגלת קניות במקביל להנעת כיסא הגלגלים.

בעזרת ליווי צמוד של מחנכת הכיתה חגית בשארי, פיתחו הבנות פתרון פורץ דרך: מתקן ייעודי המחבר את עגלת הקניות ישירות לכיסא הגלגלים. הפיתוח מבוסס על רגליות אוניברסליות מתפרקות בכניסה לסופרמרקט.

המשתמש מסיר את הרגליות הסטנדרטיות של כיסא הגלגלים, ומחבר במקומן רגליות חלופיות מולחמות וייעודיות שאליהן מוכנס הסל הגדול. ייחודו של הפיתוח הוא בהיותו פשוט ויעיל, ואוניברסלי לחלוטין, ומתאים לחיבור לכל כיסא גלגלים באשר הוא. במסגרת התחרות אף נערכה בדיקה מקיפה שהעלתה כי לא קיים פתרון טכנולוגי דומה בשום מקום בעולם.

נעמה מילר, מנהלת האולפנה, מסרה: "אני גאה מאוד בתלמידות היקרות שלנו, שהצליחו לחבר בין לב רגיש לחשיבה יצירתית ולפתח מענה אמיתי שעשוי לשנות את חוויית החיים של אנשים רבים". עוד מסרה מילר כי: "המיזם המיוחד הזה מבטא את החינוך שאנו מאמינות בו, להפוך חמלה ואכפתיות למעשה, ולהעניק לנערות אמון וכלים שיאפשרו להן להשפיע ולהאיר את העולם בטוב וחסד".

ראש מועצת קדומים, עוזאל ותיק, בירך על ההישג: "בנות אולפנת להב"ה קדומים הוכיחו שוב איזה נוער נפלא, יצירתי וערכי גדל אצלנו. לקחת קושי יומיומי של אדם אחר ולתרגם אותו לפתרון מעשי שמשנה חיים זוהי תמצית החינוך שאנחנו מובילים ביישוב. אני גאה מאוד בבנות ובצוות החינוכי, ומברך על שיתוף הפעולה המקסים עם 'יד שרה'" בירך ותיק והוסיך כי: " זה מרגש לראות איך רעיון שנולד כאן אצלנו בקרב הבנות, מיושם תחילה בסופר המקומי ועתיד להביא בשורה של ממש לכל רחבי הארץ".

משה טייכלר, מנהל אזור השרון והדרום ב'יד שרה', שליווה את הפרויקט, שיתף בגאווה: "הבנות הגיעו עם מוח צעיר ופתוח, חשבו ומצאו פתרון שאין בעולם. המוצר שהן ייצרו מאפשר לכל אדם עם כיסא גלגלים להשתמש בו בקלות. כבר סיכמנו עם ה'סופר זול' בקדומים צפון שישמח להיות הראשון שירכוש את המוצר, והמטרה שלנו ב'יד שרה' היא לקדם את השיווק של הפיתוח לרשתות הגדולות כמו רמי לוי, שופרסל, נטו חיסכון ועוד, כדי שהמתקן הזה יהיה נגיש בכל מקום".

ההשפעה של המיזם חורגת מגבולות התחרות. בעקבות החיבור המוצלח לחוויית הנתינה הישראלית, כל תלמידות אולפנת אמית 'להבה' צפויות לצאת בחודש הקרוב לסיורים ולשעות התנדבות משמעותיות במרכז 'יד שרה' ברעננה. "החינוך לנתינה לא מסתכם בדיבורים, אלא במעשים. כשרואים למה אדם זקוק, עוזרים לו. זה בדיוק מה שהבנות עשו", הוסיף טייכלר.

בתוך כך, בימים אלו פועלים ב'יד שרה', בשיתוף עם מנהלת מחלקת הרווחה במועצה המקומית קדומים, להרחבת הפעילות של הסניף המקומי ביישוב.