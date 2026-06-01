כנס לשכת עורכי הדין המתקיים היום באילת, בהשתתפות בכירי מערכת המשפט, מעורר סערה פוליטית חריפה.

הביקורת התעוררה לנוכח העובדה שהכנס נערך ביום שבו נפל חייל צה"ל בלבנון ובזמן שהצפון נמצא תחת אש, זאת אחרי שבאופוזיציה תקפו לפני מספר שבועות בחריפות אירוע פוליטי של הליכוד שנערך באילת בשל קיומו ביום שחייל נפל והצפון מופגז.

חבר הכנסת ניסים ואטורי תקף את קיום האירוע וטען כי מדובר בסטנדרט כפול: "ביום שבו מדינת ישראל מרכינה ראש על נפילתו של לוחם צה"ל בלבנון, בוחרת לשכת עורכי הדין לקיים כנס חגיגי באילת, בהשתתפות גלי בהרב מיארה, יצחק עמית והחברים שלהם בתקשורת".

הוא הוסיף כי "אותם גורמים שבמשך שבועות הטיפו מוסר ותקפו את הליכוד על קיום הליכודיאדה, שותקים היום מול האירוע שלהם עצמם. זו כבר לא ביקורת עניינית - זו צביעות במלוא עוצמתה".

בהמשך כתב כי "יש בישראל משפחות שיושבות שבעה, חיילים שנלחמים בחזית ואזרחים בצפון שחיים תחת איום מתמשך. בעוד הצפון בוער, יש מי שבוחרים לערוך כנסים חגיגיים באילת. מי שהטיף מוסר לאחרים על רגישות לאומית, לא יכול להתעלם ממנה כשהדבר נוגע אליו. שיא חדש של צביעות ודו־פרצופיות".

השרה להגנת הסביבה, עידית סילמן, התייחסה אף היא לנושא ומסרה לערוץ 7: "בפעם המי יודע כמה - נחשפת צביעותו של השמאל הצבוע. מה שאסור לליכודניקים - מותר כמובן לבני השבט הלבן של הדיפ סטייט".

לדבריה, "שוב מסתבר שהבכי והנהי על ה'ניתוק' בליכודיאדה היה עוד כלי שרת במסע הדה-לגיטימציה שמנהלת תקשורת התבהלה נגד הימין, כאשר כנס לשכת עורכי הדין באילת בהשתתפות היועמ"שית המפוטרת, יצחק עמית וכל בכירי המערכת המשפטית - זוכה כעת לאיתרוג מוחלט. ברוך השם שהציבור בישראל חכם, וכבר מזמן לא סופר את תקשורת התבהלה ואת התעמולה הארסית שלה נגד המחנה הלאומי".

יועצו של ראש הממשלה, יונתן אוריך, הגיב גם הוא לקיום האירוע באילת ומתח ביקורת על האווירה בכנס: "כולנו על זה שיש עכשיו כנס של עמית בכר ולשכת עורכי הדין באילת, בנוכחות כל בית המשפט העליון עם שניצלונים בבריכה וקוקטיילים בלובי? מה ההבדל בין זה לבין הליכודיאדה למעט העובדה שכאן יש יותר אשכנזים?"