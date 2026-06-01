מספר פעילים של תנועת חלוצי הבשן הגיעו לביתו של הרב דוב ליאור מזקני רבני הציונות הדתית ושאלו אותו על הטענות המושמעות כי אין זה הזמן לפעול להתיישבות בחבל ארץ זה.

הרב ליאור דחה את הדברים באופן נחרץ ואמר כי מדובר ב"שטויות".

בהמשך חיזק הרב ליאור את הפעילים שנכנסים להתיישב בסוריה, במטרה למנוע את הסגרת השטח לידי "פראי המדבר". לדבריו, עצם הנוכחות במקום היא העיקר.

הרב ליאור הוסיף כי בכל סוג של התיישבות שבו יבחרו לעסוק במקום, הם מקיימים את מצוות יישוב הארץ. הוא הדגיש את חשיבות הפעילות ההתיישבותית באזור.

בסיום המפגש בירך הרב ליאור את בני הנוער העוסקים ביישוב ארץ ישראל. הוא אמר כי בפעילותם הם מקרבים את הגאולה.