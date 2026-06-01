ראש המועצה האזורית גליל עליון, אסף לנגלבן, אמר בראיון לערוץ 7 כי תושבי הצפון ממשיכים לשלם מחיר כבד בשל הלחימה המתמשכת.

לדבריו, הילדים אינם לומדים בבתי הספר, עסקים רבים סגורים והאזור כולו מתמודד עם מציאות קשה שנמשכת זמן רב.

לנגלבן התייחס להודעת ראש הממשלה על תקיפות בביירות ואמר כי מדובר בצעדים שלדבריו היו צריכים להתבצע מוקדם יותר. הוא ציין כי, "מלחמה קצרה אגרסיבית ולהשיג הישגים", היא הדרך להתמודד עם המצב, והוסיף כי רק הגברת הלחץ על ממשלת לבנון עשויה להביא לעצירת הירי.

לדבריו, תושבי הצפון עושים מאמץ גדול להמשיך בשגרת חייהם למרות הקשיים. הוא אמר כי רבים קמים מדי בוקר ללא פרנסה מסודרת וכי הילדים נמצאים בטלטלה רגשית, כאשר כלל לא בטוח שיוכלו לסיים את שנת הלימודים באופן תקין.

בהתייחסו למענה הממשלתי טען לנגלבן כי הצפון עדיין אינו מקבל את הסיוע הנדרש. לדבריו, תוכנית השיקום הגדולה לצפון טרם מיושמת, וגם המענה לפינוי התושבים אינו ניתן במלואו.

הוא הוסיף כי בעלי עסקים נאלצים לרדוף אחר פיצויים ממס רכוש וכי יש לקבוע מנגנון ברור שיבטיח תשלומים עד לסיום הלחימה. לדבריו, "צריך לייצר ודאות לתושבים שלנו", ולסייע באופן ישיר למשפחות שנפגעות מהיעדר לימודים ומהפגיעה בפרנסה.

לנגלבן תיאר גם את המצב בענף התיירות ואמר כי חלק מהמסעדות בצפון סגורות ואחרות פועלות באופן חלקי בלבד. לצד זאת, הוא קרא לציבור להגיע לצפון, לרכוש מעסקים מקומיים ולהתארח בצימרים ובמלונות, ואמר כי התמיכה הזו מחזקת את הכלכלה המקומית ומעניקה לתושבים תחושה שלא שכחו אותם.

בהתייחסות לסוגיית הטבות המס התייחס גם לדברי שר האוצר בצלאל סמוטריץ', שלפיהם יש מי שמנסים ליצור עימות בין ההתיישבות ביהודה ושומרון לבין ההתיישבות בצפון. לדבריו, תושבי הצפון אינם עוסקים במחלוקות מסוג זה אלא בצרכים המיידיים של האזור. "אנחנו מתעסקים בנו, אנחנו מתעסקים באתגר של הצפון. כל מה שאנחנו אומרים אי אפשר לדחות את זה. זה היה צריך להיות ראשון", אמר.

לדבריו, מצב המלחמה מחייב הפעלת כל הכלים העומדים לרשות הממשלה ומתן מענה מיידי לתושבים. הוא הוסיף כי היה מצופה מהממשלה לקדם את המהלכים הנדרשים בעצמה ולא להותיר את המאבק בידי ראשי הרשויות, כדי שניתן יהיה להביט לתושבים בעיניים ולהעניק להם פתרונות ללא עיכובים נוספים.