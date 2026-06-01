בשבוע החולף התקיים בפתח תקווה, ערב מיוחד לרגל השקת הספר השני בסדרת "נועם המשפט" פרקי יסוד בחושן משפט והנהגת בתי הדין בזמן הזה, מתוך שיעוריו של הרב נועם דביר מייזלס שנמסרו בפני רבני קהילות בבית המדרש להוראה ודיינות בתל אביב.

השיעורים נעבדו ונערכו על ידי הרב חיים דב בריסק, רב קהילות בפתח תקווה.

את האירוע כיבדו בנוכחותם רבני קהילות ודיינים מכל רחבי הארץ ובראשם רב העיר פתח תקווה הרב מיכה הלוי, חבר בית הדין הרבני הגדול בדימוס הרב אליעזר איגרא, אב בית דין הרבני בדימוס הרב דוד דב לבנון, סגן ראש העיר צבי וישנגרד ואישי ציבור נוספים.

הספר זכה להסכמות חמות מגדולי הדיינים ומורי ההוראה ובהם, ראש אבות בתי הדין ברבנות ירושלים הרב ברוך שרגא, אב"ד דרכי תורה הרב אשר וייס, אב"ד הוראה כהלכה הרב אברהם צבי הכהן, הרב חיים איידלס.

סדרת הספרים "נועם המשפט" עוסקת בסוגיות יסוד בחושן משפט תוך בירור הלכתי מעמיק עד מנהג בתי הדין בימינו. בין הנושאים הנידונים בספר השני: מצוות הלוואה וקופות גמ"ח, חוזים ושטרות, טוען ונטען, רישום בטאבו ומכר דירה בימינו, הוצאה לפועל וכונס נכסים, נזקי שכנים, יורד לאומנות חברו, הוצאות משותפות ומנהגי ועד הבית, דיני מצרנות, תורת הקניינים ומנהג הסוחרים, פגמים בחוזים בני זמנינו, כרטיסי אשראי, הימורים, הגרלות ועוד.

בדברי הברכה שנשא, עמד הרב איגרא על חשיבות הבירור והעלאת המודעות של הציבור לנושאים האלו שאיתם אנחנו נפגשים רבות במהלך החיים, ובפרט כשהדברים מונגשים בצורה ברורה ומסודרת.

הרב לבנון שיבח אף הוא את הספר, וציין כי היה נוכח בעצמו בשיעוריו של הרב מייזלס, המלווים בדפי מקורות עשירים, והדגיש את ייחודם בכך שהם משלבים בין בהירות וסדר לבירור מדוקדק עד לפרטים המעשיים.

רב העיר, הרב מיכה הלוי ציין כי מעלתו של הספר היא בכך שהוא מנגיש את העולם הלמדני של ההוראה והפסיקה בנושאים אלו, דבר נצרך מאד בדורנו, וכשמו כן הוא - "נועם המשפט".

סגן ראש העיר, עו"ד צבי וישנגרד, העוסק במסגרת פרנסתו בחלק מהתחומים הנידונים בספר, אמר כי מדובר בספר חשוב שמצליח להוריד את הלכות חושן משפט מבית המדרש אל עולם המעשה.

הערב הוקדש לע"נ בן קהילתו, החייל שלום מנחם הי"ד, אשר נפל על קידוש השם לפני שנתיים, בקרב גבורה בעזה. מהדורת הספר השני בסדרה נקראה "מהדורת מנחם" לזכרו. רגע מרגש במיוחד נרשם כאשר אביו של החייל, יהודה מנחם נשא דברים לזכר בנו. בדבריו ציין כי רק לאחר קביעת מועד השקת הספר התברר כי ללא כל תיאום, התאריך שנבחר ע"י הרב, חל בדיוק ביום האזכרה של בנו.