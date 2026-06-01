חבר מועצת בית אל, מתניה שנרב, התייחס לשורת המינויים האחרונים של ראש הממשלה בנימין נתניהו, ובראשם מינויו של שמואל בן עזרא לתפקיד ראש המל"ל.

שנרב הסביר כי המינוי ממשיך תהליך מעניין המתרחש בשנים האחרונות במערכת הציבורית. לדבריו, במשך עשרות שנים מינה נתניהו לא מעט אזרחים דתיים לתפקידים בכירים כגון אלופים וראשי מערכות, אך לרוב לא היה מדובר באנשים שהגיעו "מתוך העולם התורני החרד"לי המובהק ולא אנשים שהניפו בגאווה תפיסת עולם ארץ-ישראלית ברורה".

שנרב ציין כי בעבר הייתה תחושה שכדי להגיע לפסגה יש צורך לטשטש את הפינות, לדבר בשפה נכונה יותר ולהצניע את עולם הערכים המקורי.

המגמה הזו, לדבריו, החלה להשתנות בשנים האחרונות עם מינויים של אנשים כמו דוד זיני, יהודה אליהו וכעת שמואל בן עזרא.

מדובר ב"אנשים שלא מסתירים את עולם הערכים שלהם, לא מתנצלים עליו ולא מרגישים צורך להתחפש למשהו אחר כדי להתקבל למועדון".

הוא קשר חלק גדול מהשינוי הנוכחי לפעילותו של שר האוצר בצלאל סמוטריץ': "אחרי שנים של עבודה משותפת, נתניהו כנראה גילה שמאחורי כל הסטיגמות על 'נערי גבעות' ו'חרד"לים' עומדים אנשים רציניים מאוד. אנשים שיודעים לנהל מערכות, לקבל החלטות, לחשוב אסטרטגית ולהוביל מהלכים לאומיים גדולים".

הוא הוסיף כי "סמוטריץ', אורית סטרוק, יהודה אליהו ואחרים הוכיחו שאפשר להיות אידיאולוגים מאוד ובמקביל אנשי ביצוע מעולים".

בהתייחסו למניעיהם של אותם אישי ציבור, הדגיש שנרב כי הם פועלים מתוך תחושת שליחות ואחריות לכלל ישראל, "הם לא נתפסים בעיני הציבור שלהם כאנשים שהגיעו כדי לסדר ג'ובים למשפחה או קומבינות לחברים. הם באים מתוך תפיסה של אחריות לכלל ישראל, ומתוך אמונה אמיתית שהרעיונות שלהם הם מה שטוב למדינה".

הוא הסביר כי "המבחן שלהם הוא לא כמה הם מצליחים למצוא חן בעיני האליטות הישנות, אלא כמה הם מצליחים לקדם את מה שהם מאמינים שנכון לעם ישראל. לכן בעיניי המינוי של שמואל בן עזרא הוא לא רק מינוי אישי. הוא עוד סימן לכך שאנשים עם כיפה גדולה, משפחות ברוכות ילדים, עולם תורה, אידיאולוגיה ברורה ותחושת שליחות לאומית כבר לא נעצרים אוטומטית לפני הקומה העליונה".

הוא חתם במתן קרדיט לנתניהו על אפשור השינוי, ולסמוטריץ' על שבירת הדעות הקדומות והוסיף כי "בסוף, כשהדלת נפתחת לאנשים כאלה, לא רק הציבור הדתי לאומי מרוויח - עם ישראל כולו מרוויח".