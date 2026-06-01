שופט בית המשפט העליון יחיאל כשר חשף היום (שני) כי קיבל הודעת וואטסאפ ממי שהזדהה כשר המורשת עמיחי אליהו, ובה התייחסות לעתירה שהוגשה נגד מינויה של אסתר שרייבר לתפקיד מנכ"לית רשות העתיקות.

בהחלטתו כתב השופט כי הפנייה נעשתה שלא בדרך המקובלת. "למותר לציין כי פנייה באופן המתואר לעיל אינה הדרך הנאותה להגשת עמדה לבית המשפט ומשכך בכוונתי להתעלם ממנה", ציין.

למרות הפנייה, כשר דחה את בקשת העותרים להוציא צו ארעי שיעצור את המשך הליך המינוי. העתירה הוגשה על ידי 66 ארכיאולוגים, ובהם בכירים בתחום, והשופט הורה למדינה להגיש את תגובתה בתוך 45 ימים.

בהודעה שהועברה לשופט נכתב בין היתר כי המועמדת עומדת בסטנדרטים הנדרשים וכי הליך המינוי נבחן על ידי הגורמים המוסמכים. עוד נכתב כי עצירת ההליך תפגע ביכולת הממשלה לממש את מדיניותה בתחום התאגידים הממשלתיים.

במקביל, מועצת רשות העתיקות הייתה אמורה להתכנס היום כדי לדון במינוי, אולם יו"ר המועצה, פרופ' יהושע שוורץ, החליט לדחות את הדיון. לפי הודעתו, טרם התקבלו כלל המסמכים והתשובות הנדרשים לצורך קבלת החלטה בנושא.

בהודעת הוואטסאפ שנשלחה לשופט נכתב: "שלום כבודו, אני נמצא בניו יורק וראיתי שכבודו קיבל עתירה למתן צו ארעי או צו ביניים לגבי מינוי מנכ"לית רשות העתיקות. ברי לי שכבודו לא נשען על פרסומים בחוץ לגבי כשירותה של המועמדת. לא היינו מביאים לתפקיד מישהי שאינה עומדת בסטנדרטים. הלא לשם כך יש את ועדת דותן שאמונה לבחון את המינוי שלנו".

עוד נכתב כי "דומה שמאן דהוא בחר לשפוך את דמה, מבלי להכיר את הפרטים. לדידי אשמח מאוד שהפרטים יבדקו ויתבררו על מנת לתקן את העוול שנעשה לה. מאידך עצירת ההליך המינוי כרגע משמעותו פגיעה ביכולת שלנו לתקן ולו במעט את התאגידים הממשלתיים כפי שהחוק מטיל עלינו. על כן מכיוון שהמערכת בעצמה העמידה ועדה המבקרת את ההליך שלנו. אבקש מכבודו לסייע לזכותינו ולחובתנו לממש את המדיניות לשמה נבחרנו. בהערכה גדולה עמיחי אליהו שר המורשת".