קובי סמרנו, אביו של יונתן הי"ד שנרצח ונחטף לרצועת עזה, התייחס למתקפות שסופג צביקה מור בעקבות החלטתו להתמודד בבחירות הקרובות ברשימת "הציונות הדתית", וקרא להוריד את גובה הלהבות בשיח הציבורי.

"בצורה הכי אובייקטיבית חשוב לי להגיד שכל הרפש ששופכים ברשתות זה לא רק על צביקה מור, אלא גם על אנשים מהמחנה השני", אמר סמרנו. לדבריו, הוא ראה מתקפות דומות גם כלפי אח שכול שמתמודד לבחירות: "כותבים לו כל מיני דברים. הגענו לתקופה שבה מי שחושב משהו מיד מקוטלג, ביביסט, קפלניסט וכו'. זה משהו שגם אני נופל בו ואנחנו צריכים להיזהר".

סמרנו סיפר כי גם הוא עצמו ספג לאורך הדרך אמירות קשות במיוחד. "זכיתי לדברים מאוד קשים שכתבו עליי, שאני רצחתי את הבן שלי ודברים הזויים", אמר בכאב.

על צביקה מור אומר סמרנו: "צביקה איש יקר, הדעות שלנו מאוד דומות. אני לא מסתיר את הדעות שלי. אם הוא חושב שהוא יכול לעשות טוב לעם ישראל, שיבורך, וההצלחה שלו היא ההצלחה שלנו".

עם זאת, סמרנו ביקש להדגיש כי דבריו אינם נאמרים רק כלפי מחנה פוליטי אחד. "כך אני אומר גם לדניאל אלגרט שרץ ב'דמוקרטים'. אנחנו מכירים, מתווכחים הרבה, אבל אין בינינו גרם של שנאה. הצלחה שלו היא הצלחת המדינה".

בהתייחסו לשיח ברשתות, מזכיר סמרנו כי את תמונת יוצר סרטון ה"אני ביביסט" הצמידו לארון קבורה. "צריך לעצור את זה", אמר. "אנחנו לפני בחירות שיהיו כנראה הכי קשות שהיו אי פעם בישראל. צריך לקחת דברים בפרופורציות".

לדבריו, החברה הישראלית מוסיפה לעצמה חזית פנימית מיותרת בתקופה שבה ממילא יש מספיק אתגרים. "חסר לנו את מי לשנוא? אנחנו מוסיפים עוד חזית בתוכנו", אמר. "עוד שנייה של מחשבה לפני ששולחים עוד הודעה של שנאה. מודה שנפלתי בזה לא פעם".

סמרנו הוסיף כי הוא אינו יודע לאן השיח הזה עוד עלול להוביל, אך המליץ לציבור להפחית חשיפה לתכנים שמחריפים את הקרע. "אני ממליץ לאנשים לדפדף הלאה ולהפחית בתקשורת שעושה עבודה ויש לה הרבה אחריות להרגיע את הרוחות. ערוצי תקשורת הפכו לערוצי קמפיינים".