מפלגת המילואימניקים בראשות יועז הנדל הודיעה היום (שני) על קיום פריימריז לרשימת המפלגה לכנסת.

במפלגת המילואימניקים ציינו כי רק מי ששירת בשירות צבאי או לאומי יוכל להתמודד לרשימה. כיום מונה המפלגה כ-3,000 מתפקדים.

עוד ציינו במפלגה כי המעוניינים להגיש מועמדות בבחירות המקדימות לרשימה,צריכים להתפקד למפלגה עד לתאריך 3.6. הבחירות המקדימות לרשימה לכנסת ייערכו בתאריך 16.6, וההצבעה בהן תהיה פתוחה לכל המתפקדים שהתפקדו כדין עד ל-5.6.

בנוסף לפריימריז, הנהגת המפלגה שנבחרה לאחרונה ומונה כ-40 חברים תבחר ב8.6 את יו"ר המפלגה. בין המועמדים המסתמנים לתפקיד היו"ר, בנוסף להנדל, נמצאת עו"ד שבות רענן, ממובילות מאבק נשות המילואים. אפשרות להגשת המועמדות לתפקיד היו"ר ולרשימה לכנסת תיפתח ב-4.6 ותתאפשר עד לתאריך 5.6.

מנכ"לית מפלגת המילואימניקים, אלמוג רום, מסרה, "בתור תנועת המונים שהתגבשה וצמחה מתחילת המלחמה, חשוב לנו לתת ביטוי וייצוג לאלפי המתפקדים שהיו השותפים שלנו לאורך הדרך. על סמך האנשים שהצטרפו אלינו בשנתיים האחרונות, אנחנו משוכנעים שהרשימה שתגובש תהיה מגוונת, איכותית, מקצועית ומורכבת כולה מהציבור המשרת".