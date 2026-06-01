יוסי לוי, מנכ"ל עמותת "נצח יהודה" העוסקת בשילוב חרדים בצה"ל, פנה במכתב דחוף לראש הממשלה בנימין נתניהו ולשר הביטחון ישראל כ"ץ.

במכתבו דרש לוי לעצור באופן מידי את גל מעצרי העריקים החרדים שהתרחש בתקופה האחרונה. לוי, הפועל במשך שנים ארוכות לשילוב צעירים חרדים בשירות קרבי ומשמעותי, מזהיר כי החרפת הצעדים והשימוש בסנקציות ובמעצרים משיגים תוצאה הפוכה ומרחיקים את פתרון סוגיית הגיוס.

הוא הדגיש בפנייתו כי קיימים אלפי צעירים במגזר החרדי שאינם לומדים בישיבות ואינם משרתים, וכי בהם יש למקד את מאמצי השילוב, תוך שמירה על מעמדם של לומדי התורה.

לדבריו, המשך המעצרים יוביל לכך שצעירים חרדים המעוניינים להתגייס בימים אלו לתפקידי לחימה יחזרו בהם מכוונתם. הוא ציין כי פניות רבות שהגיעו אל העמותה מצד צעירים חרדים המבקשים להתגייס מבהירות כי הם לא יתגייסו במידה והמצב הנוכחי יימשך.

"אני פונה אליך מתוך דאגה עמוקה לנוכח ההחרפה החמורה ביחס לעולם התורה ולבחורי הישיבות בתקופה האחרונה", כתב לוי בפנייתו. הוא הוסיף, "כמי שפועל שנים רבות לשילוב צעירים חרדים בשירות משמעותי בצה"ל, אני יודע מניסיון שהדרך לחבר בין חלקי העם ולהרחיב את מעגל המשרתים אינה עוברת דרך איומים, סנקציות, מעצרים ושיח של עימות. צעדים אלו אינם מקרבים פתרון - הם מרחיקים אותו".

לוי ציין במכתב כי בחורי הישיבות אינם אויבי המדינה או יריביה, אלא נושאים על כתפיהם את רציפותה הרוחנית של האומה ושומרים על הגחלת היהודית.

לדבריו, אין צורך ענייני בגיוס בחורי הישיבה כאשר ישנם אלפים רבים של צעירים חרדים שאין תורתם אומנותם ואינם משרתים בצה"ל. בסיום דבריו קרא לראש הממשלה ולשר הביטחון לפעול להרגעת הרוחות, לעצור את הפגיעה בעולם התורה ולבלום את גל המעצרים נגד בני הישיבות.