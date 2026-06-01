ועדת הכספים של הכנסת אישרה היום (שני) בקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק של ח"כ צבי סוכות לתיקון פקודת מס הכנסה.

לפי ההצעה, יישובים המוגדרים כמאוימים ביטחונית באזור יהודה ושומרון ייכללו במפת הטבות המס, כפי שנהוג ביחס ליישובים הסמוכים לגבול הצפון ובעוטף עזה.

בהתאם להצעה, יתווסף לפקודת מס הכנסה המונח “אזור קו עימות מזרחי", המצוי ביהודה ושומרון מזרחה במרחק של עד 2 קילומטרים מגדר ההפרדה, לצד קריטריונים המזכים יישובים שיש בהם חיוב לשימוש באוטובוסים ממוגני ירי להסעת תלמידים. יישובים אלו יהיו זכאים לתוספת ניקוד של 25 במסגרת מנגנון חישוב הטבות המס, בדומה ליישובי קו העימות בדרום ובצפון המקנות 7% הטבת מס בשנה.

מטרת החוק היא לתקן מצב שנמשך עשרות שנים בו על אף שמפת אזורי העדיפות הלאומית כוללת יישובים מאוימים ביהודה ושומרון, בפועל הם לא נכללו בקריטריונים המזכים בהטבות מס מכוח פקודת מס הכנסה.

בעוד שתושבי עוטף עזה והצפון מוכרים כמי שחיים תחת איום ביטחוני מתמשך וזוכים בשל כך להקלות מס, תושבי יהודה ושומרון החיים אף הם תחת מציאות ביטחונית מורכבת לא קיבלו הכרה דומה.

ח"כ סוכות בירך על האישור ומסר: "אני מודה לידידי שר האוצר והשר במשרד הביטחון בצלאל סמוטריץ’ על השותפות, הדחיפה וקידום המהלך. אנשי ההתיישבות ביהודה ושומרון ניצבים בחזית ההגנה ומהווים רצועת הביטחון של מדינת ישראל, והיום הגיעה העת שהמדינה תבטא זאת גם דרך מדיניות המס". עוד הוסיף סוכות כי "זהו צעד של הוגנות והכרה במציאות חייהם של אלפי משפחות שמקריבות את חייהם לשמירה על ארץ ישראל".

שר האוצר והשר במשרד הביטחון, בצלאל סמוטריץ', הגיב גם הוא לאישור ואמר: "אנחנו מתקנים עוול של עשרות שנים. תושבי יו"ש עומדים בגבורה במציאות ביטחונית מורכבת ושומרים על חבלי מולדת שמהווים דה-פקטו את רצועת הביטחון של ישראל. תודה לידידי ח"כ צבי סוכות על הובלת החוק וליו"ר הקואליציה אופיר כץ ויו"ר ועדת הכספים חנוך מיליבצקי על שיתוף הפעולה".

ראש המועצה האזורית בנימין ויו"ר מועצת יש"ע, ישראל גנץ, הוסיף כי תושבי יהודה ושומרון נמצאים בחזית הביטחונית וראוי שיקבלו את אותם הכלים שמקבלים תושבים באזורי עימות אחרים.

גנץ מסר, "אישור הצעת החוק בוועדת הכספים הוא צעד משמעותי שמבטא הכרה במציאות החיים באזור ובתרומתה של ההתיישבות לביטחון המדינה. אנו מודים לח"כ צבי סוכות על הובלת המהלך, ליו"ר ועדת הכספים ח"כ חנוך מילביצקי ולשר האוצר והשר במשרד הביטחון בצלאל סמוטריץ’ על השותפות בקידום החוק".