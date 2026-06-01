יו"ר פורום הרשויות החרדיות וראש עיריית ביתר עילית, מאיר רובינשטיין, שיגר היום (שני) מכתב חריף למפכ"ל המשטרה דני לוי, בשם כלל ראשי הערים החרדיות.

במכתב הודיעו ראשי הערים על כוונת הפורום להפסיק את שיתוף הפעולה המוניציפלי עם משטרת ישראל, עד לכדי ביטול כל ההסכמים הקיימים עמה.

המהלך מגיע על רקע המשך מעצריהם של בחורי ישיבות אשר לא התייצבו לצווי הגיוס, כאשר השוטרים פועלים בהתאם להנחיית היועצת המשפטית לממשלה להעביר עריקים לידי המשטרה הצבאית.

במכתב, שנשלח בעקבות מעצר עריקים בתחנות משטרה ובעת נסיעה בכבישים, כתבו ראשי הערים והמועצות המקומיות, "אנו פונים אליך, בצער רב ובכאב צורב, לגבי הצעדים בהם אנו נוקטים כעת, על מנת להבהיר את תמונת המצב בפניו הצבת אותנו". הם הוסיפו והבהירו כי "המצב הנוכחי שהמשטרה הפכה לאויב המגזר החרדי, ומבצעת צייד של תלמידי ישיבות ברחובות הערים ובכבישים, לא מאפשר לנו לצערי הרב את המשך שיתוף הפעולה המוניציפאלי עם המשטרה".

הפורום פירט כי בכוונתו להפסיק את שיתוף הפעולה, כולל הקצאות מבנים עירוניים לתחנות משטרה, ביטול השיטור הקהילתי והקפאת פרויקטים כמו "עיר ללא אלימות" ופרויקטים ברווחה. ראשי הערים הודיעו גם על כוונת הרבנים לאסור לחלוטין קשר בין המשטרה למנהיגי המגזר, והתריעו כי התנהלות המשטרה תביא לפגיעה בחובת הדיווח מצד הציבור בשל חוסר אמון, דבר שיגרור סכנת נפשות.

במכתב נמתחה ביקורת חריפה על הגיבוי שנותנת המשטרה להנחיות המשפטיות, "אנו מודעים להשלכות הקשות של החלטה כזו, אבל אם המשטרה החליטה לשתף פעולה עם ההתנהגות חסרת אחריות של היועמ"שית, פקידה מופרעת שהחליטה ללבות אש איש ברעהו, להרוס את השלווה והסטטוס קוו עד היסוד, ולהוריד לטמיון עשרות שנות שיתוף פעולה ובנייה של ניהול אחראי משותף של משטרה וקהילה, אזי האחריות היא על כתפיך". עוד הוסיפו כי ההחלטה לעצור תלמידי ישיבות כורתת את בסיס שיתוף הפעולה ומובילה את המגזר כולו לקיצוניות.

רובינשטיין הדגיש, "לומדי התורה חשובים לנו יותר מכל, ואם המשטרה מחליטה בהתנהלותה להיענות לתכתיבים של היועמ"שית הרודפת את לומדי התורה, מדובר בהחלטה שלהם להפסיק כל שיתוף פעולה עם הציבור החרדי".

הוא סיכם ואמר כי מכיוון שכך, אין עוד צורך בקידום פרויקטים משותפים או בהקצאת שטחים עירוניים עבור המשטרה, והביע תקווה כי המפכ"ל יבין את משמעות הצעדים ויפסיק את המעצרים.

יצוין כי הצעדים הללו מקודמים גם על רקע הוראתו של יו"ר דגל התורה, ח"כ משה גפני, לנציגי התנועה ברשויות המקומיות להפסיק את שיתוף הפעולה עם המשטרה, וברקע גל מעצרים חסר תקדים של תלמידי ישיבות בימים האחרונים.