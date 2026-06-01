אירוע MedEx בניו ג'רזי, המיועד לרופאים ואנשי מקצועות בריאות יהודים המבקשים לעלות לישראל, ננעל אמש (ראשון) בהשתתפות של כ-350 בני אדם.

במהלך האירוע הוגשו למעלה מ-130 בקשות להמרת רישיון במשרד הבריאות, מתוכן מעל ל-60 בקשות של רופאים. כמחצית מהמשתתפים הם רופאים מתחומי הרפואה הפנימית ורפואת הילדים, לצד רופאים מרדימים, קרדיולוגים, נוירולוגים ומנתחים, בעוד השאר מגיעים מתחומי הפסיכולוגיה, הסיעוד, רפואת השיניים ועוד.

באירוע נכחו שר העלייה והקליטה, אופיר סופר, שר האוצר, בצלאל סמוטריץ', שר הנגב הגליל והחוסן הלאומי, יצחק וסרלאוף ומייסדי "נפש בנפש", הרב יהושע פס וטוני גלברט.

האירוע הוא חלק מתוכנית לאומית בהובלת משרד העלייה והקליטה, משרד הבריאות, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי וארגון "נפש בנפש", ובשיתוף הסוכנות היהודית. התוכנית נתמכת על ידי קרן מרכוס, קרן גוטסמן, הפדרציות היהודיות של צפון אמריקה, קרן עזריאלי וקרן אריסון.

מאז השקת התוכנית בשנת 2024, עלו לישראל למעלה מ-1,000 רופאים, כאשר באירוע הנוכחי נרשמה מגמה של מתעניינים צעירים יחסית, עם כ-40% משתתפים בגילאי 25-44 וגיל חציוני של 38.

השנה נרשמה עלייה משמעותית בהתעניינות בלימודי עברית, ולראשונה נבחנו 37 רופאים בבחינת הידע בעברית (יע"ל) כבר במהלך האירוע בארה"ב, בשיתוף המרכז הארצי לבחינות ולהערכה (מאל"ו).

כמו כן, הושם דגש על מקצוע עמית הרופא, שהוכר רשמית בישראל לפני כשנה וחצי, וכן התקיים לראשונה מפגש ייעודי לאחיות מומחיות בשיתוף מנהל האחיות במשרד הבריאות. המשתתפים נפגשו עם נציגי קופות החולים ובתי החולים, וקיבלו מידע ממשרד הנגב והגליל על מענקי תמיכה ייעודיים לעבודה בנגב, בגליל ובעוטף עזה.

אירוע MedEx צילום: ניר אריאלי

השר סופר מסר: "מנהלת הרופאים שהקמנו במשרד העלייה והקליטה והשותפות עם משרדי הממשלה והארגונים מביאה לישראל רופאים ואנשי מקצוע מהשורה הראשונה, מחזקת את מערכת הבריאות שלנו ומהווה בשורה גדולה למדינת ישראל ולעלייה".

עוד הוסיף סופר כי "מי שבוחר היום לעשות עלייה לישראל אינו רק משנה את חייו האישיים, הוא לוקח חלק בכתיבת הפרק הבא בסיפורו של העם היהודי ובחיזוק עתידה של מדינת ישראל".

השר וסרלאוף הוסיף: "מדינת ישראל זקוקה היום יותר מתמיד לרופאים איכותיים בצפת, מטולה, קריית שמונה, באר שבע ודימונה. משרד הנגב והגליל גאה להיות שותף ותומך ביוזמה החשובה הזו של ארגון 'נפש בנפש', שמחברת בין ציונות למעשה ומביאה לישראל כוח אדם רפואי מצוין שיחזק את בתי החולים והקהילות בנגב, בגליל ובעוטף עזה. זהו צעד נוסף בחיזוק החוסן הלאומי שלנו, לא רק בביטחון אלא גם בבריאות".

יו"ר הסוכנות היהודית, אלוף (במיל') דורון אלמוג, אמר: "עלייה הייתה מאז ומתמיד מנוע הצמיחה של מדינת ישראל. לא רק מבחינה דמוגרפית, אלא ברוח, בערכים ובאנשים שבוחרים לקשור את עתידם בעתידה של המדינה. הגעתם של רופאות, רופאים ואנשי רפואה לישראל היא הרבה מעבר לחיזוק מערכת הבריאות. היא מגדלור של תקווה, ציונות ואחריות הדדית. כל משפחה שעולה, כל רופא שבוחר לטפל כאן, וכל איש מקצוע שמביא עמו ידע, ניסיון ולב, מחזקים את החברה הישראלית ומזכירים לכולנו את עוצמתו של העם היהודי ואת הקשר העמוק שלו למדינת ישראל".

"אנחנו רואים השנה מגמה ברורה מצד רופאים יהודים המבקשים להשתלב במערכת הבריאות בישראל", נמסר מד"ר יואל רפ, המשמש כמנכ"ל מאל"ו.

"האפשרות להיבחן כבר במסגרת אירוע MedEx מאפשרת למועמדים להעריך את רמת השליטה שלהם בעברית ולהיערך בצורה טובה ומדויקת יותר לקראת תהליך העלייה והקליטה המקצועית. עבורנו, זו זכות לקחת חלק במאמץ הלאומי לחיזוק מערכת הבריאות באמצעות שילוב איכותי ומהיר של רופאים ואנשי מקצוע מצוינים מכל העולם".