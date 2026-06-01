הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק התקשורת, בראשות ח"כ גלית דיסטל אטבריאן, סיימה יום דיונים נוסף בהכנת הצעת החוק לקריאה שנייה ושלישית.

הדיון הנוכחי התמקד בשידורי היישומון בשבתות ובמועדי ישראל ובהסדרת שידורי תועבה. חברי הוועדה דנו בסעיף 99, המבקש לאסור אספקת חומרי תועבה והגנה על קטינים מפני תכנים מיניים ואלימים.

יועמ"שית הוועדה, עו"ד נעמה מנחמי, הסבירה בדיון כי המשמעות של הביטוי 'תועבה' בחוק העונשין מצומצמת מאוד ומתייחסת בעיקר לזנות וסרסרות.

לדבריה, "השימוש בביטוי 'תועבה כמשמעותו בחוק העונשין', יגביל מאוד את האיסור בחוק התקשורת ולא בהכרח יוסיף לאיסורים על פרסום תועבה הקיימים כבר כיום בחוק".

בעקבות כך, הוחלט כי חומרי תועבה יוגדרו כהצגת יחסי מין שיש בהם אלימות, התעללות, ביזוי או ניצול, הצגת יחסי מין עם קטין, והצגת אדם כחפץ זמין לשימוש מיני, למעט תכנים בעלי ערך אמנותי, מדעי, חינוכי או הסברתי.

בהמשך הדיון, חזרה הוועדה לדון בסעיף 102, המבקש להסדיר את השימוש ביישומון לכלל הציבור ללא תמורה. על פי הצעת החוק, היישומון לא יספק בימי שבת ובמועדי ישראל תכני ספורט שאינם משודרים באף ערוץ אחר, וזאת כדי לא להוסיף חילול שבת על ידי המדינה.

נציגת הייעוץ המשפטי לממשלה, עו"ד עדי ליברוס, הפנתה את תשומת לב הוועדה לכך שהדבר עלול להיות לא חוקתי. עו"ד ליברוס טענה כי החוק הישראלי נזהר מאוד לא לחוקק חוקים שכפופים להלכה.

חברת הכנסת שלי טל מירון התרעמה על הסעיף וטענה כי מדובר במדרון חלקלק. ח"כ טל מירון אמרה, "אתם פוגעים פה בזכויות יסוד חוקתיות, ולא יכול להיות שאתם מכניסים את הסעיף הזה בשלב תיקוני נוסח".

יו"ר הוועדה חתמה את הדיון וטענה כי מדובר בסעיף סימבולי שלא יגרע מאזרחי ישראל דבר.