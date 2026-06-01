פרסום ראשון: יו"ר ועדת החינוך, ח"כ צבי סוכות, הגיש הצעת חוק-יסוד אשר תוסיף עילת פסילה חדשה להתמודדות לכנסת עבור מי שמביע תמיכה במדינת אויב בזמן שהיא מנהלת מאבק מזוין נגד מדינת ישראל.

על פי ההצעה, לצד העילות הקיימות לפסילת מועמדים ורשימות, תיקבע באופן מפורש עילה חדשה של תמיכה במדינת אויב בעת מלחמה נגד ישראל. בנוסף, מבקשת ההצעה לקבוע כי הבהרות או התנצלויות שיינתנו לאחר מעשה לא יהוו כשלעצמן הוכחה לכך שעילת הפסילה אינה מתקיימת.

מאז פרוץ המלחמה ב-7 באוקטובר נשמעו יותר ויותר מקרב נבחרי ציבור מהמפלגות הערביות אמירות המביעות תמיכה או הזדהות עם מדינות וגורמים הנלחמים בישראל, ובהם איראן, לבנון, תימן ועזה. לדבריו, מדובר בתופעה בלתי נסבלת הפוגעת במאמץ המלחמתי ובחוסן הלאומי.

לדברי סוכות "בזמן שחיילי צה"ל מסכנים את חייהם בחזית ומשפחות שלמות משלמות מחירים כבדים למען ביטחון המדינה, יש מי שיושבים בכנסת ישראל ומעודדים את האויב. זהו אבסורד שאסור להשלים איתו. מי שבוחר לעמוד לצד מדינת אויב בזמן מלחמה נגד מדינת ישראל, לא יכול באותה נשימה לבקש את אמון הציבור הישראלי ולשבת בבית המחוקקים שלו".

"הכנסת היא מוסד שמייצג את אזרחי ישראל ואת ריבונותה. מי שמייחל לניצחונם של אויבינו בזמן מלחמה, מחליש את מדינת ישראל מבפנים ופועל נגד האינטרס הלאומי. החוק הזה מציב גבול ברור: בכנסת ישראל לא יהיה מקום למי שמעניק רוח גבית לאויב בזמן שחיילינו נלחמים בו", סיכם חבר הכנסת.