שמונת העצורים בחשד למעורבות במהומות באזור תחנת המשטרה בבית שמש, שהתרחשו בעקבות מעצר עריק, שוחררו היום (שני) ממעצר.

בדיון שנערך בבית המשפט הודה נציג המשטרה כי בידי התביעה אין נכון לעכשיו ראיות שמקשרות את החשודים למעשי האלימות עצמם. נציג המשטרה ציין כי החשודים נעצרו בכביש 38, כביש הגישה לעיר, ולא בתוך מתחם התחנה או במהלך הפריצה אליה.

שחרור החשודים מגיע לאחר לילה שבו מאות חרדים קיצוניים פרצו לתחנת המשטרה בבית שמש, השחיתו רכוש והציתו יערות סמוכים. נציג המשטרה הסביר בדיון את הקושי באיסוף הממצאים ואמר, "כשמגיעים בכמויות כאלו קשה למשטרה לשים יד על הדברים. אני לא יכול להצביע על מי שביצע, שרף או שבר". מתחקיר ראשוני של האירוע עלה כי רק שני שוטרים שהו בתחנה בזמן הפריצה, דבר שהקשה על מעצר המתפרעים במקום.

השופט ציון סהראי פירט בהחלטתו את סעיפי החשד וכתב, "המשיבים חשודים בכך שהשתתפו בהתפרעות לאחר שניתנה הוראת פיזור, התנהגות העלולה להפר את השלום, חבלה במזיד ברכב, הפרעה לשוטר. חלק מדוחות הפעולה לא כוללים זיהוי של החשודים ועל כן לא ניתן להצביע על המשיבים כמי שלקחו חלק אקטיבי בהתפרעות או בהפרת הצו מלבד היותם נוכחים במקום". השופט הוסיף והבהיר כי לו היו מוצגות בפניו ראיות המקימות חשד סביר שמי מהחשודים פרץ את שער התחנה, גרם נזק לרכוש או היה מעורב בהצתת צמחייה, סביר שלא היה מורה על שחרורו.

בנוסף, לפי הודעות שהועברו למפגינים מהפלג הירושלמי, צפויה היום בשעה 17:00 הפגנה בכניסה לירושלים באזור גשר המיתרים, וכן בבני ברק וייתכן שגם במוקדים אחרים, בעקבות מעצרי העריקים.

במהלך המהומות הלילה בבית שמש, עשרות מפגינים הציתו שיחים, יידו אבנים וניסו לחסום את כביש 38, ובתגובה הוקפצו למקום כוחות משטרה ומג"ב שהשתמשו באלות וברימוני הלם.