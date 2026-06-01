דובר צה"ל מצהיר: "נמשיך לתקוף בכל לבנון, מהדאחיה ועד צור"

דובר צה"ל, תת-אלוף אפי דפרין, מסר הצהרה מגבול הצפון לאחר ההשתלטות על רכס הבופור ועל מרחב נחל הסלוקי.

"מדובר במבצע משמעותי שתוכנן לאורך זמן ואושר על ידי הרמטכ"ל, לאחר נוהל קרב סדור והכנות מבצעיות מדוקדקות. לשליטה ברכס הבופור משמעויות מבצעיות חשובות ביותר. מדובר בנכס גיאוגרפי מרכזי של חיזבאללה, שמהווה מרכז עצבים לארגון. ממנו הוא שולט באש ובתצפית ישירה על יישובי אצבע הגליל ומטולה", הצהיר דפרין.

לדבריו "רק מתחילת מבצע 'שאגת הארי' שוגרו מהמרחב הזה יותר מ-400 שיגורים לעבר שטח ישראל. התשתית אותה בנה חיזבאללה על הרכס היא תשתית איראנית, שמהווה מרכז משמעותי של פיקוד ושליטה מעל ומתחת לקרקע. אנחנו דוחקים את היכולות של חיזבאללה וממשיכים להעמיק את הפגיעה בו".

דפרין התייחס לאחד האיומים המרכזיים המעסיקים הצבא - רחפני הנפץ והכטב"מים של חיזבאללה - והדגיש כי מערכת הביטחון קרובה לפתרונות טכנולוגיים. "אנחנו עוסקים רבות במציאת פתרונות לאיום הרחפנים. הרמטכ"ל עוסק בכך באופן אישי, וכל גופי צה"ל פועלים לפיתוח אמצעים מבצעיים להתמודדות עם האיום הזה. יש התקדמות בשטח ואנחנו ממשיכים לפעול כדי להביא לפתרונות נוספים בהקדם".

הוא ציין כי כיבוש הבופור אינו סוף המערכה והיא תימשך כל עוד חיזבאללה ימשיך לנסות ולפגוע בחיילםי ואזרחים. "צה"ל תוקף וימשיך לתקוף בכל רחבי לבנון, מהדאחיה ועד צור. בכל מקום בו יהיה איום על אזרחי ישראל ועל כוחות צה"ל - אנחנו נפעל להסירו".