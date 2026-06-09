איש התקשורת עודד הרוש, מגיש תוכנית הראיונות "שיחה" בערוץ 14, נע בשנות המלחמה בין שגרה ללחימה.

בראיון באולפן ערוץ 7 הוא מספר, כיצד כקצין בשטח, חווה את ההשפעה ההרסנית של הקמפיין הפוליטי נגד הכניסה לרפיח על מורל הלוחמים. "באזור רפיח התחיל השבר. לא פיזית ברפיח, אלא בשיח עליה".

לדבריו "כשפוליטיקאים חסרי אחריות מתחילים להסביר למה אסור להיכנס לרפיח, במקום לשמור את זה לדיונים ביטחוניים, אז החייל בקצה, כבר פחות חד עם עצמו, כבר פחות שלם עם המשימה".

לפני חציית הגבול לעזה, הרוש מצא את עצמו יושב וכותב את המכתב שאף אדם לא רוצה לכתוב. "כתבתי מכתב פרידה לאשתי," הוא מספר. "זו הייתה שנת בת מצווה של הבת שלי. כתבתי מה אני מאחל לה וכך עברתי ילד ילד, הורים, אחים, גיסות. ישבתי בדמעות וכתבתי את זה - ומאז לא הזלתי דמעה אחת".

המוכנות הזו למסור את הנפש אינה נחלתו הבלעדית. "בן אדם חוצה גדר מול חיזבאללה, מול חמאס, הוא לוקח בחשבון שהוא לא חוזר. הנשים שלנו גיבורות. אשתי סיפרה שכל רכב שהגיע בלילה לחנייה, והיא ראתה את האורות מהחלון, העלה אצלה חשש שבאו לדפוק לה על הדלת".

עבור הרוש, המלחמה גבתה גם מחיר פיזי. באחת הפשיטות בחאן יונס, בליל שבת, הוא נפצע. "היה לי איזה מעצור במאג, ניסיתי לטפל בו תוך כדי אש, והתפוצצו עליי שני כדורי מאג בפרצוף", הוא משחזר את הרגע שבו ספג רסיסים בסמוך לעיניו. "המג"ד האיר עליי מפנס, אמר לי, יורד לך דם מהעין".

למרות החשש הכבד לעיוורון, הרוש פונה לבית החולים רק כדי לחזור ללחימה בתוך שבועיים בלבד. אך הדיסוננס האמיתי לא היה בשדה הקרב, אלא בחזרה לעורף התקשורתי. הרגע שבו הדליק מחדש את מכשיר הטלפון הנייד שלו סיפק לו הצצה כואבת לבועה שבה חיה חלק מהתקשורת הישראלית, שחזרה לעסוק בזוטות פוליטיות בעוד טובי בנינו מקיזים את דמם. "הדלקתי את הטלפון וראיתי כותרת על עילת הסבירות. הייתי בטוח שהטלפון תקוע על הידיעה כשנכנסתי. הייתי בהלם שעל זה מדברים פה," הוא אומר באכזבה ניכרת.

הניתוק הזה אינו מסתיים בגבולות עזה, אלא מבעבע גם בחצר האחורית של מדינת ישראל - בנגב. כתושב דימונה שבחר ליישב את הדרום, הרוש חושף את אוזלת היד המחפירה של רשויות אכיפת החוק מול הפשיעה הבדואית. הוא מתאר בכאב כיצד במהלך בניית ביתו נפל קורבן לסחיטת דמי חסות. "בא אליי איזה בדואי ואמר לי, אתה צריך פה שמירה?" הוא מספר, ומציג את תגובתה המייאשת של משטרת ישראל כשהגיע לבקש עזרה. "הוא אמר לי, ואני מצטט, בחור, אני לא יחידה לאבטחת אישים".

חוסר האונים הזה הוביל אותו להחלטה שתייסר אותו עוד זמן רב: "לבושתי, שילמתי כל חודש והתביישתי בזה".

אך כמראיין שלומד וחוקר, הרוש מבין שהבעיה האמיתית בדרום אינה מסתכמת בארגוני פשיעה או באמצעי לחימה לא חוקיים. הטרגדיה העמוקה ביותר היא אובדן הזהות והריבונות. "הנשק הוא האירוע הכי פחות מדאיג" הוא קובע נחרצות. "הזהות היא המדאיגה".

הרוש מסביר כיצד תהליכי הקצנה עמוקים הפכו חלק מתושבי הנגב לפלסטינים לכל דבר ועניין. "בשומר החומות, ראיתי בפעם הראשונה בנגב דגלי פלסטין. כביש דימונה באר שבע נסגר. זה משמעותי".

מעברו של הרוש מתאגיד השידור כאן לערוץ 14 לווה בלא מעט הרמות גבה משני צידי המתרס הפוליטי. בתור מי שמעולם לא הסתיר את דעותיו הלאומיות, הוא חווה את חוסר הסובלנות של מחנה השמאל על בשרו.

למרות זאת, המעבר לערוץ בעל אג'נדה ימנית מובהקת, עורר בו דילמות מקצועיות ואידיאולוגיות. בניגוד לרבים שמחפשים תיבת תהודה לדעותיהם, הרוש מאמין בתקשורת שמאגרת את הצופה. לתפיסתו, האמת מתבררת דווקא מתוך החיכוך.

עם זאת, הרוש מודע היטב לכך שהפתיחות הזו אינה תמיד הדדית. הוא מצביע על מציאות עגומה שבה אנשי תרבות וידוענים ימניים מפחדים להשמיע את קולם פן יבולע להם. הוא משתף בשיחה כואבת שניהל עם השחקנית חני נחמיאס, שספגה אש לאחר שהתארחה באולפנו. "היא אמרה לי 'אתה לא מפחד להגיד את הדעות שלך? כי אני כבר לא מוכנה. אני שחקנית, זו הפרנסה שלי, ואני לא רוצה שהיא תיפגע'", הוא חושף.

התשובה שהעניק לה מסכמת את הפרופורציות שקיבל בחייו בעקבות המלחמה. "אחרי שנכנסתי לעזה כמה וכמה פעמים, אחרי שנפצעת, אחרי שהייתי בלבנון, אני לא מפחד למות. אז למה שאפחד לומר את הדעות שלי?".

התעקשותו של הרוש לראיין דמויות מפתח מהשמאל והמרכז, כמו בני גנץ, הובילה לביקורת כלפיו גם מתוך מחנה הימין, שתהה מדוע הוא מעניק להם במה בערוץ 14. אך עבורו, העיתונות אינה דורשת השפלה של המרואיין. הוא מאמין שניתן לשאול את השאלות הקשות ביותר מבלי לאבד את כבוד האדם. "אני יכול לשאול אותך על דוח מבקר המדינה, על המנהרות שלא טיפלת בהן, על החלטות שלך כרמטכ"ל, על החלטות שלך כחבר קבינט ביטחוני ועשיתי את זה," הוא מסביר את גישתו לראיון עם גנץ, אך מדגיש את הקו האדום הערכי שלו. "לאורך כל הדרך הוא ידע שאני אכבד אותו ואני אתן לו להשלים משפט."