תיעוד האיום מצד השוטר חוננו

עו"ד אלעדי ויזל מארגון חוננו פנה למחלקה לחקירות שוטרים בדרישה להשעות שוטרים שתועדו תוקפים באלימות קשה מתיישבים מחוות אור יהודה בהר חברון.

אחד השוטרים תועד מאיים בנשקו על המתיישבים ומכה אותם באמצעותו.

לטענת המתיישבים, השוטרים עצרו באלימות קשה שני נערים והחרימו רכבים במקום מסיבה שאינה ברורה וללא שהציגו צווים למתיישבים.

במכתבו למח"ש מפרט עורך הדין את השתלשלות האירועים. "שוטרים מתחנת חברון הגיעו לחוות אור יהודה על מנת להחרים רכבים ללא רישיונות. בין הרכבים שביקשו השוטרים להחרים, היה טנדר שמחזיק ברישיונות כדין. תושבי המקום ניסו למחות בפני השוטרים, ולהסב את תשומת לבם לכך שאחד הרכבים המיועדים להחרמה הוא רכב חוקי".

"במקום לברר את העובדות, השוטרים בחרו לפזר את המחאה בברוטאליות קשה חסרת כל רסן - השוטרים כיוונו כלי נשק בכינון ישיר לעבר תושבי החווה הבלתי חמושים שמחו במקום, תוך יצירת סכנת חיים ממשית ומיידית. השוטרים לא הסתפקו בהפעלת כוח פיזי ידני, אלא החלו להכות את המתיישבים בעוצמה רבה באמצעות רוביהם. השוטרים ניפצו באמצעות מכות נשק, חלונות של רכבים במקום, ללא כל הצדקה או עילה כדין, אשר היו פתוחים לחלוטין ולא נעולים. שני מתיישבים קטינים הותקפו, הופלו לקרקע ונעצרו באלימות ברוטאלית תוך שהשוטרים מטיחים בהם קריאות משפילות כגון "תעצור את החרא הזה", וזאת חרף העובדה שלא היוו כל איום על השוטרים", תיאר ויזל.

לדבריו מדובר ב"מקרה חמור של אלימות מטורפת מצד שוטרים החוצה כל קו אדום. התושבים הגיעו למחות על החרמת רכב חוקי, ובתגובה השוטרים איבדו רסן - שברו חלונות, שלפו נשקים, כיוונו אותם ישירות לראשים של תושבים בלתי חמושים והכו מתיישבים בברוטאליות באמצעות הרובים שלהם. אנו דורשים ממח"ש לזמן לאלתר את השוטרים האלימים לחקירה ולהשעות אותם מהמשטרה עוד היום".