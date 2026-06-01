ממשלת צרפת הודיעה הערב (שני) רשמית למשרד הביטחון הישראלי על החלטתה לאסור על השתתפותה הרשמית של מדינת ישראל בתערוכת הנשק והביטחון היוקרתית EUROSATORY, שעתידה להתקיים בהמשך החודש בפריז.

כתוצאה מהחלטה זו, משרד הביטחון לא יוכל לקחת חלק באירוע הבינלאומי ונמנע ממנו להקים את הביתן הלאומי הישראלי, שנחשב באופן מסורתי לאחד ממוקדי המשיכה המרכזיים בתערוכה.

הסנקציות הצרפתיות גורפות וכוללות שלוש גזירות מרכזיות: איסור מוחלט על השתתפות נציגי ממשלה רשמיים בתערוכה, איסור על פתיחת ביתן לאומי, ואיסור חסר תקדים על התעשיות הביטחוניות הישראליות (כמו אלביט, רפאל והתעשייה האווירית) להציג אמצעי לחימה התקפיים - כאשר הצרפתים מתירים להן להציג אך ורק מוצרי הגנה אווירית. במערכת הביטחון מדגישים כי מדובר באפליה קשה ובמדיניות לא שוויונית המופעלת באופן בלעדי נגד ישראל, בניגוד מוחלט לכל הנורמות המקובלות בתערוכות בינלאומיות.

במשרד הביטחון הגיבו בזעם ובחריפות יוצאת דופן להודעה מפריז, והגדירו אותה ככניעה ללחצים פוליטיים ומניעים אנטי-ישראליים. "מדובר בהחלטה מבישה המדיפה ניחוח כבד של שיקולים פוליטיים ומסחריים, ולצערנו, היא אינה מפתיעה. ההחלטה הזו מתיישבת בצורה מטרידה עם מגמה עקבית בהתנהלות הצרפתית בשנים האחרונות, המציבה את צרפת שוב ושוב בצד הלא נכון של ההיסטוריה".

במערכת הביטחון עקצו את הממשל הצרפתי והאשימו אותו בצביעות ובניסיון לפגוע במתחרים מובילים בשוק הנשק העולמי: "צרפת, המתגאה בערכי החירות והדמוקרטיה, פועלת בניגוד גמור לערכים שהיא מתיימרת לייצג. היא מתכסה כביכול בשיקול מדיני מדומה כדי להדיר מתערוכה בינלאומית אמל"ח התקפי ישראלי, שאיכותו טובה לאין שיעור מזה הצרפתי".