המפגינים חוסמים את כביש מספר 4 צילום: דוברות המשטרה

עשרות מפגינים חרדים החלו הערב (שני) לחסום את הכניסות והיציאות מירושלים באזור גשר המיתרים במחאה על מעצר עריקים.

תנועת הרכבת הקלה באזור הופסקה. המשטרה עדכנה כי בעקבות המחאה בכניסה לירושלים צומת גשר המיתרים נחסמה לשני הכיוונים​ וכן כביש בגין.

מפגינים חוסמים את הכניסה לירושלים צילום: ערוץ 7

תיעוד: כוחות המשטרה חילצו חייל שהותקף על ידי חרדים בכניסה לירושלים צילום: דוברות המשטרה

חייל שירד מאוטובוס באזור, הוקף והותקף על ידי המפגיני. כוחות משטרה בהם לוחמי יס"מ ירושלים שזיהו את המתרחש, השתמשו באמצעים לפיזור הפגנות וחילצו את החייל.

במקביל המשטרה פיזרה באמצעות רימוני הלם מפגינים שהגיעו לביתו של ראש אגף התנועה בבירה. בהמשך תקפו המפגינים והשחיתו את הכניסה לתחנת המשטרה באזור.

המשטרה גם ניסתה לעצור מפגינים חרדים שהגיעו באוטובוסים לכביש 4 סמוך למחלף גנות. המפגינים נמלטו מהאוטובוס וחסמו את הכביש בשני הכיוונים.

מהמשטרה נמסר "לפני זמן קצר הגיעו עשרות מפגינים בסמוך למחלף גנות והחלו להפר את הסדר תוך חסימת כביש 4 לשני הכיוונים, כוחות משטרה פועלים בשעה זו אל מול מפרי הסדר, במטרה לפנות את הכביש, כאשר המפגינים אינם נשמעים להוראות השוטרים. קצין משטרה הודיע על הפגנה בלתי חוקית טרם שימוש בכוח והפעלת אמצעים".

מפגיני הפלג הירושלמי הפגינו גם במוקד נוסף - צומת המזלג סמוך לנתיבות.