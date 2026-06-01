הרב שמואל אליהו: שלוש פעמים ניצלנו ממות לחיים. לא נודה על כך?

בכירי רבני הציונות הדתית המאוגדים תחת איחוד הרבנים "תורת הארץ הטובה", ובראשם הרב דב ליאור, הרב יעקב אריאל, הרב דוד חי הכהן, הרב איתן אייזמן והרב אליקים לבנון, יוצאים היום במכתב וקריאה רשמית לציבור הרחב לציין את מחר (שלישי) י"ז בסיוון, כיום שמחה והודיה.

במכתבם, מתייחסים הרבנים לפגיעה הצבאית הקשה במתקני הגרעין ובמערך הטילים של איראן שאירעה בתאריך זה בשנה שעברה, ומגדירים אותה כהצלה קיומית של ממש עבור עם ישראל: "הישועה המכריעה אירעה בי"ז בסיוון, ביום שבו הנחיתה מדינת ישראל פגיעה קשה ומשמעותית במתקני הגרעין ובמערך הטילים הבליסטיים של איראן. בכך סוכל ועוכב האיום הקיומי המיידי של משטר הרשע".

לאור זאת, מפרסמים גדולי התורה קריאה ברורה לאלפי בתי הכנסת ברחבי הארץ למחר בבוקר: "מוצע כי ביום זה לא יאמרו תחנון בבתי הכנסת ויוסיפו פרק הודיה מיוחד בתפילה". אל קריאת רבני הארגון הצטרפו באופן רשמי גם הרבנים: הרב חננאל אתרוג, הרב יהושע שפירא, הרב יוסף צבי רימון והרב דוד דודקביץ'.

מי שמוביל את המהלך הציבורי הוא חבר מועצת הרבנות הראשית ורבה של צפת, הרב שמואל אליהו. בסרטון מיוחד שמפרסם הרב לקראת יום ההודיה, הוא מפרט את שרשרת הניסים שחווה עם ישראל בשנים האחרונות - בשמחת תורה, מול חיזבאללה בלבנון, ועד לסיכול האיום האיראני.

"שלוש פעמים בשנים האחרונות ניצלנו, עם ישראל, ממוות לחיים", אומר הרב אליהו בסרטון. "פעם שלישית, כחשבו אלה האיראנים לפתח נשק אטומי, למחוק את ישראל מעל פני האדמה - והקדוש ברוך הוא סייע בידינו והכינו אותם שוק על ירך... וצריך על כל אחד מהם לעשות יום טוב".

הרב שמואל אליהו מסכם ומאיץ בציבור להצטרף לפסיקת הרבנים למחר: "אנחנו מהדרים במצוות אחרות, צריך להדר בזה... שלוש פעמים ניצלנו ממוות לחיים. זו זכות עצומה להודות לקדוש ברוך הוא. שנזכה להודות לו בשמחה ובטוב לבב".