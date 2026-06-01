סיעת ש"ס שיגרה הערב (שני) מכתב אולטימטום לראש הממשלה בנימין נתניהו וליו"ר הקואליציה אופיר כץ, בדרישה להעלות כבר ביום רביעי הקרוב את "חוק יסוד: לימוד תורה" להצבעה בקריאה טרומית.

במפלגה הבהירו כי אישור החוק הוא תנאי להמשך תמיכתם בחקיקה שמקדמת הממשלה.

לפי ש"ס, החוק נועד לעקוף את פסיקות בג"ץ והנחיות היועמ"שית באמצעות עיגון לימוד התורה כערך יסוד חוקתי במדינת ישראל. במפלגה הזהירו כי אם לא יובטח רוב לאישור החוק, חברי הסיעה יפסיקו להצביע עם הקואליציה ואף יפעלו להפלת חוקים קואליציוניים אחרים שיעלו למליאה.

בפתח המכתב תקפו בש"ס בחריפות את היועמ"שית. "סיעת ש"ס קיימה היום דיון ממושך לנוכח הרדיפה האכזרית וחסרת התקדים של היועמ"שית המודחת על לומדי התורה, כפי שלא היה מעולם", נכתב. עוד הוסיפו כי "בנינו המובחרים, עמלי התורה ושבט לוי של דורנו, הפכו למטרה לרדיפה ולהשפלה".

בש"ס טוענים כי הדרך היחידה למנוע פגיעה בתקציבי הישיבות ובהטבות המס היא יצירת "קיר מגן חוקתי". לפי המפלגה, החוק צפוי להשוות את מעמדם של לומדי התורה למעמדם של המשרתים בשירות צבאי, ובכך לנטרל את עילת האפליה המשפטית.

"הגיעה העת לאמירה ברורה וחד-משמעית של הקואליציה על מקומה המרכזי של התורה במדינת ישראל", נכתב עוד במכתב. בש"ס הזכירו לנתניהו כי קידום החוק נכלל בהסכמים הקואליציוניים שנחתמו עם הליכוד, והגדירו את ההצבעה כ"אמירה ערכית, מוסרית ולאומית".

כדי להגביר את הלחץ על ראש הממשלה, חתמו בש"ס את המכתב בציטוט מנאום עבר של נתניהו במליאת הכנסת. "עולם התורה שמר עלינו לאורך כל שנות הגלות. לימוד התורה ושמירת המורשת הם אלו שהגנו על העם היהודי, ובלעדיהם העם היהודי לא היה שורד", ציטטו במפלגה, והוסיפו, "דברים כדורבנות".

יו"ר יהדות התורה, ח"כ יצחק גולדקנופף, בירך על המהלך של ש"ס אך עקץ את השותפה החרדית. "אנו מברכים את אריה דרעי על ההתפכחות המבורכת, שמגיעה באיחור של שלוש שנים", אמר. לדבריו, "ראש הממשלה בנימין נתניהו חייב להבין שהתחייבויות חייב לקיים, ולא לבצע מריחת זמן ותירוצים חוזרים ונשנים, בשעה שעולם התורה נאלץ לשלם את המחיר".