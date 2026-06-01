כתבת חדשות 12, ענבר טויזר, הפיקה לקחים מעימותים קודמים עם מפגיני הפלג הירושלמי במחאות נגד הגיוס והגיעה לסקר את הפגנתם הערב (שני) בלבוש צנוע במיוחד.

בעבר היא ספגה בקבוקים, קריאות גנאי, התזת מים ואף הוקפה בהמוני מפגינים שזעמו על נוכחותה במקום.

טויזר עלתה לכותרות לאחרונה בהקשר חרדי, לאחר שהעלתה לרשת תיעוד של שני נערים חרדים שהגיעו לפתח ביתה בבקשה לתרומה עבור "הכנסת כלה".

בסרטון, שצולם מפתח הדלת, נשמע גבר, ככל הנראה בן זוגה של טויזר, כשהוא פונה לנערים הנבוכים בטון מלגלג: "למה אתם צריכים כסף מאיתנו?".

בסיום התיעוד, טויזר טורקת את הדלת תוך שהיא אומרת "טוב תודה יום טוב ולהתראות", בעוד הגבר לצדה מחייך בסיפוק למצלמה ואומר: "ביי, חג שמח".

התגובות לסרטון לא איחרו לבוא והיא ספגה ביקורת קשה. ומאוחר יותר בחרה למחוק את הסרטון ופרסמה הבהרה.