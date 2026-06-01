ח"כ מאיר פרוש התייחס בנאום במליאת הכנסת למכתב ששיגר היום למפכ"ל, יו"ר פורום הרשויות המקומיות רה"ע ביתר עילית מאיר רובינשטיין, בו הודיע על הפסקת שיתוף הפעולה של הרשויות החרדיות עם המשטרה בעקבות רדיפת לומדי התורה.

"היום, תשעה ראשי רשויות במדינת ישראל הציבו בפני המפקח הכללי של משטרת ישראל תמרור אדום בוהק", פתח פרוש את נאומו.

"תמרור שבו יש אזהרה ברורה: אתה, מפכ"ל המשטרה, מוביל לאנרכיה. פורום ראשי הרשויות החרדיות, בראשות ראש העיר ביתר עילית, הרב מאיר רובינשטיין, שיגרו מכתב למפכ"ל ובו הם כותבים לו כי יבטלו בלית ברירה את כל שיתופי הפעולה עם המשטרה".

לדבריו, זו אינה החלטה קלה, וראשי הרשויות מודעים היטב להשלכות הכבדות. "אך כאשר המשטרה הפכה בפועל לזרוע ביצועית של היועמ"שית הידועה לשמצה, פקידה שהחליטה ללבות אש ולרמוס כל הסכמה מושכלת, אין לנו מנוס מלהשיב מלחמה שערה.

"המציאות שבה שוטרי ישראל, במקום להילחם בפשיעה הגואה ברחובות, עסוקים בציד של תלמידי ישיבות - אברכים ובחורים שכל חטאם הוא לימוד תורה - היא מציאות מעוותת שאין לה מקום במדינה מתוקנת".

"במדינה שנשלטת על ידי יהודים, המשטרה הפכה עצמה לאויב של ציבור שלם, בגלל שהוא לומר תורה, ציבור שמונה למעלה ממיליון נפש מעל גיל 18, ובכך היא מוחקת עשרות שנים של עבודה מתואמת, של שגרת חיים ושל אמון בסיסי שהיה נכס לכולנו. המסר שלנו היום למפכ"ל הוא חד וברור: האחריות על פירוק אופן ההתנהלות מונח אך ורק על כתפיך".

ח"כ פרוש הבהיר: "יש כאן אולטימטום אחרון: אם המעצרים הללו לא יופסקו לאלתר, אם לא תחדלו מהרדיפה הזו שמובילה את המדינה לאנרכיה מוחלטת - לא נותיר לכם אחיזה בקהילות שלנו. הציבור החרדי לא ישתוק בזמן שרודפים את בניו, ולא יגיש דוחות למשטרה שאיבדה את האמון ואת הלגיטימיות שלה. מכובדי המפכ"ל, התעשתות היא החובה המיידית שלך. לפני שיהיה מאוחר מדי להחזיר את הגלגל לאחור", דברי ח"כ פרוש.