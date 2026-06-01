שתי המפלגות החרדיות הגדולות, ש"ס ויהדות התורה, התנצחו הערב בפומבי, על רקע הודעה חריגה ותקיפה שפרסמה ש"ס מוקדם יותר היום.

הסיעה הודיעה לנתניהו שלא תצביע על אף חקיקה קואליציונית - אלא אם יעלה לאישור ביום רביעי הקרוב חוק יסוד: לימוד התורה, המעוגן לדבריה בהסכם הקואליציוני שנחתם בין הסיעות.

הרקע להודעה הוא גל האכיפה הגובר נגד בני ישיבות המסרבים להתגייס, שש"ס מגדירה אותו כ"רדיפה אכזרית וחסרת תקדים".

יו"ר יהדות התורה ח"כ יצחק גולדקנופף לא פספס את ההזדמנות. הוא בירך את יו"ר ש"ס אריה דרעי על מה שכינה "התפכחות מבורכת, שמגיעה באיחור של שלוש שנים" - וקבע כי ש"ס הגיעה סוף סוף למסקנה שיהדות התורה מבשרת אותה מזה זמן רב: שנתניהו אינו מקיים את התחייבויותיו לעולם התורה ומסתפק ב"מריחת זמן ותירוצים חוזרים ונשנים, בשעה שעולם התורה נאלץ לשלם את המחיר".

ח"כ מיכאל מלכיאלי מש"ס לא השאיר את הדברים ללא מענה והגיב בחריפות: "דבריו של גולדקנופף הם פגיעה חמורה במועצת חכמי התורה שליט"א, שהנחתה את נציגי ש"ס בכל צעד ושעל במאבק למען לומדי התורה", כתב.

"הדיבור על התפכחות הוא זלזול בוטה בדעת תורה".

מלכיאלי הוסיף וקרא לגולדקנופף להניח בצד את ה"התנצחויות הילדותיות", להפסיק "להאזין לשועלים הקטנים שסביבך" ולפעול במשותף לטובת הציבור החרדי בשעת משבר.

גולדקנופף בחר שלא לספוג בשקט. בתגובה נוספת כינה את דברי מלכיאלי "מבישים" וקבע כי "הכינוי שועלים קטנים למועצת גדולי התורה הוא המשך למדיניות ביזוי רבנים וחתירה תחתיהם" - דברים שמכוונים ישירות לאופן שבו ש"ס מתייחסת לרבנים שאינם שלה.