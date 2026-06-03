בני ביטון, ראש עיריית דימונה, הגיע גם הוא לכנס MEDEX בניו ג'רזי לעידוד עלייה לישראל. בעמדת השידור של ערוץ 7 הוא מספר על הקריאה של עירו ליהודים מרחבי העולם לבחור בדימונה למגוריהם בישראל.

קריאתו, הוא אומר היא "קודם כל בואו למדינת ישראל, ואחרי זה בואו לדימונה ויש לכך סיבה טובה. בין באר שבע לדימונה מקימים את בית החולים 'שיבא תל השומר דרום' שזקוק ל-900 רופאים", אומר ביטון בהתייחס להתמקדות של גורמי עידוד העלייה בהעלאתם של אנשי צוותי רפואה לישראל.

ביטון מספר כי הוא ואנשי צוותו מגיעים מטעם העירייה לשורת כנסים דומים לזה שבניו ג'רזי גם במקומות אחרים בעולם ובהם צרפת, בריטניה וארגנטינה על מנת לגייס רופאים לעלייה. "אחרי השבעה באוקטובר אני אומר לכל עם ישראל, אין לכם מה לעשות בגולה. בואו אלינו למדינת ישראל שמשוועת לכוח איכותי, ויש לכם גם הרבה הטבות".

בהתייחס להטבות המוצעות לעולים הוא מציין את פועלו של שר הנגב והגליל, יצחק ווסרלאוף, ואת פועלו של שר הקליטה, אופיר סופר ואת החבירה של שני אלה לאנשי משרדי הבריאות והאוצר למטרה זו. "שיתוף פעולה מדהים של ארבעה משרדים שמתכללים את זה".

לכנס המיוחד הגיע ביטון מיד אחרי שהשתתף בצעדת ההצדעה לישראל, בה, כך הוא מספר, צעד לראשונה והתרגש עד דמעות, "לראות את האהדה של היהודים והישראלים שמאירים לנו. הייתי בשורה הראשונה יחד עם יו"ר הכנסת, השרים, יו"ר השלטון המקומי ועמיתי ראשי הרשויות וחברי הכנסת, אמירה בעוצמה ש'עם ישראל חי'".

ביטון מספר על המפגשים שהוא מקיים בניו ג'רזי עם יהודים מועמדים לעלייה, מדובר, הוא אומר ב"חומר אנושי יוצא מהכלל. אנחנו מספרים להם עד כמה הערים שלנו מתפתחות ושאנחנו זקוקים להם, שאחרי השבעה באוקטובר אין מה לעשות בגולה, שיבואו אלינו לישראל. אנחנו זקוקים לכוח האנושי הזה. הם מסתובבים בגולה ומסירים את הכיפות מעל הראש, מה שאני לא מכיר".

לדבריו אתגר העלייה והבאת העולים לדימונה אינו פשוט. לפי שעה ישנם כמה שאותם הצליח לשכנע להגיע לעירו והוא רואה בכך מיזם אישי "להראות שאפשר לקלוט עולים בדימונה", וחלומו הוא הקמת שכונה ייעודית ובה כ-300 וילות לרופאים ואנשי רפואה, ואת המספר הזה הוא נכון להגדיל ולהכפיל לנוכח השטח הגדול שבו עוד יכולה העיר להתרחב ולהתפתח, "בואו לבירת הנגב המזרחי, לדימונה", הוא חותם.

יצוין כי MedEx הוא חלק מתוכנית לאומית רחבה בהובלת משרד העלייה והקליטה, משרד הבריאות, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי וארגון "נפש בנפש" ובשיתוף הסוכנות היהודית.