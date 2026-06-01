הרב יעקב לבנון, מרבני ישיבת הר המור, תקף בשיעור מיוחד את העמדה החרדית לפיה ישנו פטור לתלמידי חכמים מגיוס לצבא.

"שום תלמיד חכם לא פטור. יהיה קרב של נפשות, אז אתה פטור? איך אפשר להגיד זוועה כזאת? תנו לי להגיד את המילה זוועה. פשוט שתבינו. אז יש פה דעות? לא, אין דעות. זו דעה זוועתית".

הרב החריף את דבריו והוסיף, "להגיד שתלמיד חכם לא נמצא בפיקוח נפש, הוא לא בא לעזור? אני יוצא מהכלים עם הדבר הזה. אני לא יכול להגיד יותר, אז אני נשאר ואומר רק את המילה זוועה. זו זוועה תורנית להגיד דבר כזה".

בהמשך תיאר את התחושות שמעוררת בו עמדה זו. "זה אכזריות. זה נבזות. זה חוסר מידות על הרצפה פשוט. זה מה שזה".

כדי להמחיש את טענתו הביא דוגמה מחיי היומיום. "בוא נראה אותו מה קורה אצלו בבית. האברך מפוניבז' ירוץ כמו סיירת גולני לסגור את הברז או לקחת את המחבת הרותחת ולהוציא החוצה למרפסת. היא לא יודעת לעשות את זה, הגברת. אבל כשמדובר בכלל ישראל פתאום הוא פטור".

הרב הוסיף כי הקושי שלו נובע דווקא מתוך מחויבות לכבוד התורה. "זה הורס אותי, יש קצת צער על התורה הזאת, זה לא כבוד התורה, זה הרס של התורה. להגיד שתלמידי חכמים פטורים זה לא כבוד התורה. אני לא יכול לחיות עם הדבר הזה".

בחלק אחר של שיעורו התייחס הרב יעקב לבנון לדוד זיני, שמונה לעמוד בראש השב"כ, וסיפר על היכרותו עמו לאורך השנים. הרב תיאר את גודל האחריות המוטלת על כתפיו של זיני ואמר כי מדובר בתפקיד הנושא אחריות כבדה לביטחונה של מדינת ישראל.

"הוא מחזיק את כל הביטחון של מדינת ישראל שפועל על הקרקע. זה לא יאומן", אמר הרב. כאשר שמע על המינוי חשב לעצמו, "לא יכול להאמין איזו אחריות אתה לוקח על עצמך".

בהמשך סיפר על טקס ההכתרה של זיני בו השתתף. במהלך המפגש פנה ראש הממשלה אל זיני ואמר לו, "עכשיו אתה יושב פה עם חליפה, וזה נורא יפה לראות אותך ככה. אתה תיפרד מזה מהר מאוד, ולא יהיה לך זמן לנשום. הוא רצה להגיד לו, אני פה שנתיים לא נושם. אני עכשיו לוקח אותך ואני מיניתי אותך".

הרב הוסיף כי ראש הממשלה שיבח את זיני על תפקידיו הקודמים בצה"ל. "היית פה בכל מקום שאתה היית, הרמת תמיד את היחידות שאתה עובד בהן. היית מג"ד - זה היה הגדוד הכי טוב. היית מח"ט - זאת הייתה החטיבה הכי טובה. הקמת את חטיבת הקומנדו, זו הייתה חטיבה שכל העולם פחד ממנה".

מעבר להצלחותיו הצבאיות התרשם גם מדמותו האישית של זיני. "הוא כל כך שיבח אותו", אמר הרב, והוסיף כי הקהל באירוע מחא כפיים כאשר הוזכר כי לזיני אחד עשר ילדים.

הרב סיפר עוד כי זיני ביקש באופן אישי שהוא והרב עודד וולנסקי ישבו מולו בשורה הראשונה באירוע. "זיני אמר, אני רוצה שהם ישבו בשורה הראשונה".

"תקחי את הפתקים שעל הכיסאות שכתוב עליהם שרים, תעבירי לשורה השנייה. אני רוצה שהרבנים שלי ישבו פה מולי", ציטט הרב את דבריו של זיני. זיני הסביר את בקשתו במילים, "אני בא מהם. הרבנים חינכו אותי".

הרב הוסיף כי הכניסה לאירוע הייתה כרוכה באישורים מיוחדים בשל מיקומו במשרד ראש הממשלה. "זיני אמר לביבי, אלה הרבנים שלי", ולאחר בדיקה ואישור הורשו להיכנס ולהשתתף במעמד.