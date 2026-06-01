צפו | כשהפרשן המשפטי "הגיש" כתב אישום בטעות דוברות לשכת עורכי הדין

הפרשן המשפטי ברוך קרא התעקש במהלך פאנל בכנס לשכת עורכי הדין כי היועמ"ש החליט בעבר להגיש כתב אישום נגד שרה נתניהו - ונוכח בטעותו.

"מה שאתה אומר הוא שכתב האישום שהגיש היועץ המשפטי לממשלה לשעבר, יהודה ויינשטיין, נגד שרה נתניהו, זה היה צעד מחושב?", תהה קרא בשיחה עם עו"ד עמית חדד.

חדד הזדעק והגיב "הוא לא הגיש כתב אישום נגד הגברת שרה נתניהו. זה לא נכון עובדתית".

קרא לא ויתר: "הוא החליט על הגשת כתב אישום".

חדד הבהיר: "אתה יכול לשאול אותו. חבל לך על הזמן. לא היה ולא נברא וגם משל לא היה".

עו"ד וינשטיין תיקן מהקהל ואמר כי רק החליט לפתוח בחקירה בנושא וקרא הודה: "טעות שלי, קורה".

חדד לא אהב את התגובה. "לא קורה. זה הבדל דרמטי"