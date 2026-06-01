זירת התאונה ליד כוכב מיכאל צילום: דוברות מד"א

צעירה כבת 20 ואדם נוסף נהרגו בתאונה סמוך לכוכב מיכאל. צעירה נוספת פונתה במצב קשה לבית חולים, ושניים אחרים נפגעו באורח בינוני.

פרמדיקים במד"א דביר מלול, רעות בן הרוש ותומר קפלן, סיפרו: "מדובר בתאונה קשה מאוד בין 2 כלי רכב פרטיים, ראינו צעירה כבת 20 שוכבת לצד הדרך כשהיא מחוסרת הכרה, ללא דופק וללא נשימה עם חבלות קשות מאוד בגופה. ביצענו בדיקות רפואיות אך לצערנו הרב פציעותיה היו משמעותיות ולא נותר לנו אלא לקבוע את מותה.

במקביל, צוותי מד"א נוספים שהגיעו לזירה העניקו טיפול רפואי ל-4 פצועים נוספים, בהם: גבר ואישה כבני 20 ואישה כבת 25 שנפצעו באורח קשה וצעיר בן 18 במצב בינוני. פינינו את הפצועים לבתי החולים".