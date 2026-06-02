הרב צבי קוסטינר, ראש ישיבת מצפה רמון, נשא דברים בכנס אסופות ה־6 ויצא נגד השימוש הנרחב בפלאפונים. הוא קרא לבני הישיבות ולהוריהם לצמצם את השימוש במכשירים והזהיר מפני השפעתם על סדר היום, לימוד התורה וחיי המשפחה.

"יש לך דקה פנויה, תגיד תהילים. למה אתה מסתכל בצעצוע?", אמר הרב. עוד הוסיף, "אפילו משחק שמותר לפי ההלכה. כמה שעות אתה רוצח בזמן?".

הוא הסביר כי התופעה פוגעת במיוחד בילדים ובבני נוער. "והילדים שלנו, ואני רואה את זה כל הזמן, בטירוף. ילדים ב־24 שעות עם הצעצוע", אמר, והוסיף כי צעירים רבים חיים "בצעצועים יום ולילה, יום ולילה".

בהמשך קרא הרב למאבק אישי וציבורי בתופעה. "אני אומר לחבר'ה, תילחמו על החיים שלכם, על החיים של הילדים שלכם, החיים של ההורים שלכם".

הרב אף קרא להיפרד מהמכשירים ככל האפשר. "זרקו אותם", אמר, ובהמשך חזר והדגיש, "אני אדבר על זה בכל מקום. זרקו אותם. לא רק תזרקו, אני אומר, הדבר הכי חשוב בחיים זה להיזהר בכל הדברים האלו".

הוא פנה גם להורים וקרא להם לצמצם את זמן השימוש במכשירים. "תורידו שעות. נכון, אצלם זה יותר קשה, אז גם זה בשלבים. תורידו שעות. אתם מרוויחים את החיים שלכם".

לקראת סיום קשר הרב בין המאבק בשימוש בפלאפונים לבין המאבק הרוחני הרחב יותר. "יש לנו כל החיים שתי מלחמות", אמר, "יש לנו גם מלחמה רוחנית. זה הצעצועים וכל התרבות, וגם אותה ננצח. גם שם מסירות נפש, גם פה מסירות נפש".