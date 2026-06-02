הצעת החוק לפיזור הכנסת ה-25 עברה הלילה (שלישי) בקריאה ראשונה במליאת הכנסת, ברוב של 106 חברי כנסת וללא מתנגדים.

יושב ראש הקואליציה אופיר כץ, שהגיש את הצעת החוק, מסר בעקבות האישור כי "טווח התאריכים המסתמן לבחירות הוא בין ה-8 בספטמבר ל-20 באוקטובר".

כעת, לאחר שעבר בקריאה ראשונה, יוחזר החוק לוועדת הכנסת לצורך הכנתו לקריאה שנייה ושלישית. התאריך המדויק והסופי של מערכת הבחירות ייקבע רק לאחר אישורן של קריאות אלו במליאה.

אישור זה מגיע לאחר שלפני שבועיים אישרה מליאת הכנסת בקריאה טרומית 13 הצעות חוק שונות לפיזור הבית, אשר הוגשו הן על ידי הקואליציה והן על ידי כמעט כל סיעות האופוזיציה.

בעוד שבאופוזיציה הביעו תמיכה בכלל ההצעות, בקואליציה הוחלט לקדם בשלב זה רק את ההצעה מטעמם לצד הצעת חוק של סיעת כחול לבן, ובכך להוציא לדרך את המרוץ לבחירות.