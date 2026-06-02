קודם כל ולפני הכל, ברכות לאלוף רומן גופמן לרגל כניסתו הסופית לתפקיד ראש המוסד, בעוד מינוי ראוי וחשוב מאין כמותו של ראש הממשלה. וכמו שכבר כתבתי כאן בעבר, יותר מאשר חוקי הרפורמה המשפטית - חשובה המשילות בפועל של הימין, והדבר הראשון בו היא נבחנת זו היכולת להעביר מינויים בכירים של אנשי מפתח.

דוד זיני, רומן גופמן ואליהם מצטרף גם ראש המל"ל החדש שמואל בן עזרא, כולם אנשים ראויים, כולם פטריוטים נאמנים שעשו דבר או שניים למען מדינת ישראל, וכולם מהסוג שיאפשר לנו, האזרחים, לישון טוב יותר בלילה.

ברשתות החברתיות, לא מעט אנשי ימין נשמו לרווחה, "הנה", הסבירו, "אפילו בג"ץ הבין שהטענות טענות סרק, שהיועמ"שית מחפשת סתם להציק, שעו"ד לימון הוא חותמת גומי נגטיבית לכל מה שהממשלה הזו עושה, ובסוף, כשביבי באמת רוצה - אפילו בג"ץ לא מעז לעצור אותו".

הם טועים. אוהו כמה שהם טועים.

בג"ץ לא 'הבין' כי אין כאן מה להבין. לכולי עלמא ברור שמעולם לא נסרק ראש מוסד (ולפניו ראש שב"כ, ואחריו, כנראה, ראש המל"ל) במסרקות של ברזל כדי למצוא כל פיסה של השחרה מעברו. אפשר לומר כמעט בוודאות שזיני וגופמן הם שניים משומרי החוק הכי מובהקים ודקדקניים בישראל, אחרת, חזקה על התקשורת הישראלית ומערכת המשפט המפוארת שלנו שהיו מוצאים כל רסיס של פגם בעברם.

למעשה, בג"ץ חצוף אפילו יותר ממיארה, בעצם העובדה שהוא הופך כל מינוי ל'מותנה באישור בג"ץ' באופן כמעט אוטומטי, בעצם העובדה שהוא לא מגלגל עותרים שכאלו מכל המדרגות, בעצם העובדה שהוא מורח שבועות ארוכים מינוי קריטי לביטחונה של מדינת ישראל. זה לא בסמכותו, זה לא מקומו וזה לא תפקידו.

אלא שבניגוד לגברת מיארה, שופטי בג"ץ התברכו גם במעט תבונה פוליטית. מיארה, שגאונותה המשפטית טרם הופיעה בציבור, הפכה להיות מין רובוט 'לא לא', כזה שממהר לבלום כל דבר שהממשלה מנסה לקדם. אין ממנה ציפיות אחרות, אין גם הפתעות. את הנזק שהיא עושה למחנה הפוליטי שלה, הבה נקווה, נראה גם בקלפי.

אבל שופטי בג"ץ מחוכמים מזה, הם מבינים טוב מאוד מה היה קורה בדעת הקהל אילו היו פוסלים את מינוי ראש המוסד, קצין מעוטר ולוחם עז נפש, רק בגלל חצאי שמועות מפוקפקות וזנב זנבו של סיפור שמעורבותו האישית לא ברורה, אם בכלל. הם מבינים מצוין שאותו מנדט וקצת מתנדנדים בין הגושים, היו עשויים להכריע - גם אם בלית ברירה - בעד מחנה הרפורמה המשפטית. הם מבינים שהחלטה כזו הייתה מספקת עוד חומר בעירה איכותי למדורת הקמפיין של הליכוד.

לכן, ורק לכן, הם נתנו את ההחלטה שמכשירה את גופמן, שאיננו זקוק כמובן להכשר שלהם. לאמור, ראו איזה הגונים אנחנו וכמה נאורים ומבינים ואכפתיים, ועד כמה חשובים לנו אך ורק הצדק והיושר. הנה, פשטנו טלפינו ואמרנו "כשרים אנחנו".