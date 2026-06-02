פיקוד העורף השלים תהליך מקצועי, טכנולוגי ומבצעי נרחב, במסגרתו יוארך זמן ההתגוננות (הזמן העומד לרשות האזרחים מרגע הישמע האזעקה ועד לכניסה למרחב המוגן) ב-161 יישובים בצפון הארץ, במרחב חיפה, הקריות והכרמל.

זמן ההתרעה באזורים אלו יעלה מ-60 שניות (דקה) ל-90 שניות (דקה וחצי).

המהלך נולד מתוך מחויבות עמוקה של צה"ל לביטחון האזרחים ורצון לשפר את סיכויי ההישרדות של האוכלוסייה בעורף אל מול איומי הרקטות והכטב"מים.

במסגרת התהליך הוקם צוות מומחים מיוחד שבחן בצורה מדוקדקת את כלל הקריטריונים, המרחקים והשיקולים המבצעיים, והוביל לסדרת התאמות ועדכונים במערכות הגילוי וההתרעה של צה"ל.

השינוי כבר הוצג בצורה מסודרת לראשי הרשויות והמועצות הרלוונטיות בצפון על ידי נציגי פיקוד העורף, והוא ייכנס לתוקף הרשמי והמבצעי החל מהיום (שלישי) בשעה 16:00.

בפיקוד העורף מבהירים כי המהלך יעודכן באופן אוטומטי ומלא בכלל פלטפורמות ההתרעה הרשמיות והמוכרות של הארגון - החל ממערך הצופרים הפרוס בשטח, דרך פורטל החירום הלאומי באינטרנט, ועד ליישומון (אפליקציית) פיקוד העורף בטלפונים הניידים.

"אנחנו ממשיכים להשקיע מאמץ משמעותי בלמידה, הפקת לקחים ושיפור המענה לאזרח", הסביר מפקד פיקוד העורף האלוף שי קלפר. "זאת מתוך הבנה והכרה עמוקה בכך שהארכת זמני ההתגוננות, אפילו במספר שניות, היא מהלך קריטי שעשוי להציל חיים בפועל במקרה של מטחים".