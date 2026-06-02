בתום חקירה סמויה וממושכת של יותר משנה, פשטו הבוקר (שלישי) שוטרי היחידה הארצית למאבק בפשיעה כלכלית בלהב 433, יחד עם חוקרי רשות המיסים, על כ-20 יעדים ברחבי הצפון. המבצע המורכב הוביל למעצרם של 14 חשודים ועיכובם של 18 נוספים, וחשף חשד לשחיתות חמורה שבה מעורבים, לכאורה, בכירים בעיריית נהריה וגורמים מובילים בעולם הפשע המאורגן.

בין העצורים הבולטים בפרשה המהדהדת: ממלא מקומו וסגנו של ראש העיר נהריה, מנהל אגף בעירייה ויו"ר ועדה עירונית.

החשודים מובאים בשעות אלו לחקירה במשרדי להב 433, ובהמשך היום תבקש המשטרה להאריך את מעצרם בבית משפט השלום בפתח תקווה. במסגרת הפשיטה, שמה המשטרה את ידה על רכוש רב שיועד לחילוט, הכולל רכבי יוקרה, נכסי נדל"ן ואף יאכטה מפוארת - כולם בשווי כולל של מיליוני שקלים.

על פי החשד, עבריין מוכר ובעל השפעה מאזור הצפון הצליח להשיג דריסת רגל ממושכת והשפעה קריטית על מערכי קבלת ההחלטות בעיריית נהריה. במשטרה חושדים כי הקשרים המושחתים שנטוו בין העבריין הבכיר לבין נבחרי הציבור ועובדי העירייה, אפשרו לו להשתלט בפועל על מוקדי כוח שלטוניים רגישים - ובראשם ועדת המכרזים וועדת התכנון והבנייה.

השיטה, כפי שנחשפה בחקירה, התבססה על שיתוף פעולה משולש ומתוזמן היטב: עבריינים, קבלנים פרטיים ואנשי עירייה בכירים. על פי החשד, בכל פעם שעמד על הפרק מכרז עירוני גדול או פרויקט פיתוח, פעלו אנשי ארגון הפשע בשטח כדי "להוריד" קבלנים מתחרים ולהניא אותם מלהגיש מועמדות, לעיתים באמצעות איומים ולחצים.

במקביל, עובדי העירייה הבכירים החשודים פעלו, לכאורה, מתוך המערכת כדי להבטיח את זכייתם של הקבלנים "המקורבים". הם נהגו, על פי החשד, להעביר מידע פנים מסווג ומסמכים חסויים לגורמי הפשע עוד בטרם פורסמו המכרזים לציבור הרחב, ואף פעלו להגדלת זכויות בנייה באופן בלתי חוקי. תמורת שירותים אלו, גרפו הגורמים העברייניים מיליוני שקלים לכיסיהם, בעוד שבכירי העירייה נהנו משוחד כספי רחב היקף וטובות הנאה מפליגות.

בעיריית נהריה הגיבו: "בהמשך לפרסומים בתקשורת, החקירה המתנהלת עוסקת בהקשר לעיריית נהריה. ראש העירייה, רונן מרלי, הנחה את כל הגורמים וכלל עובדי העירייה לשתף פעולה באופן מלא עם גורמי החקירה ואכיפת החוק. כיוון שאיננו יודעים פרטים נוספים על החקירה המתנהלת, בשלב זה לא נוכל להתייחס לנושא מעבר לכך".