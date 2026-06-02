מצעד התמיכה המסורתי בישראל שנערך ביום ראשון בשדרה החמישית במנהטן, ניו יורק, הוחרם השנה באופן תקדימי על ידי ראש העיר הפרו-פלסטיני זוהרן ממדאני.

ממדאני לא הסתפק בהחרמה אלא גם תקף את הגעתו והשתתפותו של שר האוצר בצלאל סמוטריץ' באירוע.

"אני פגוע עמוקות מהשתתפותו של סמוטריץ' במצעד. מדובר באדם שמייצג חזון של השמדה, שותפות ברצח עם, ולמען האמת - מחזיק באמונה שאין בה ערך רב אפילו לקדושת חייהם של ילדים בעזה", טען.

גם מושלת מדינת ניו יורק, קאת'י הוקול, שלקחה חלק במצעד ונחשבת פרו-ישראלית מתחה ביקורת על השתתפות סמוטריץ'.

"בצלאל סמוטריץ' הוא קיצוני ימני, שהרטוריקה המפלגת ורוויית השנאה שלו מנוגדת מיסודה לערכים שאנו מוקירים ומקדמים כאן בניו יורק", דברי הוקול.