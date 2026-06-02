בועז בן ציון, מי שנחשב לאחד מגדולי סוכני האמנים והשחקנים, הלך לעולמו בגיל 82. ההודעה נמסרה על ידי בני משפחתו וסוכנות "ייצוג 1" שאותה ייסד והוביל במשך עשורים. בן ציון הותיר אחריו רעיה ובן.

מותו של בן ציון מגיע בתום תקופה משפחתית מורכבת וכואבת במיוחד: בפברואר 2025, לפני כשנה וחצי, שכלה המשפחה את ביתו, סוכנת האמנים מורן מאור ז"ל, שהלכה לעולמה בגיל 51 בלבד לאחר מאבק ממושך ועיקש במחלה קשה, ואשר ניהלה את הסוכנות של אביה החל משנת 2017.

"אנו מודיעים בצער ובכאב עמוק על פטירתו של בועז בן ציון ז"ל", מסרו בני המשפחה והסוכנות הבוקר.

"בועז, מחלוצי תחום ייצוג השחקנים והאומנים בישראל, השפיע במשך עשרות שנים על עולם התרבות והבידור בישראל. דמותו ופועלו יישארו חקוקים בליבנו לנצח. אנו מבקשים מכלי התקשורת והציבור לכבד את פרטיות המשפחה בימים קשים אלו".