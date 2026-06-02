ח"כ יצחק פינדרוס (יהדות התורה) שלח מכתב חריף לנשיא המדינה יצחק הרצוג, בו תבע ממנו לפעול למניעת מה שכינה "קרע עמוק" בחברה הישראלית על רקע מדיניות האכיפה נגד בני ישיבות המסרבים להתגייס.

"קשה להבין את שתיקתך הרועמת לנוכח המשבר החמור הפוקד כיום את מדינת ישראל," כתב פינדרוס, "משבר שאליו נגררה המדינה בידי בית המשפט העליון והיועצת המשפטית לממשלה, עליהם הגנת בעוז".

פינדרוס הזכיר לנשיא את התערבותו האקטיבית בעת המחלוקת על הרפורמה המשפטית, ותבע ממנו לנקוט עמדה דומה גם כעת.

במכתב תיאר פינדרוס מציאות שבה עשרות אלפי בני ישיבות מוצאים עצמם תחת איום מעצר, הליכים מנהליים וסנקציות כלכליות.

"ציבור שלם נתון למרמס ולשיסוי והקרע הולך ומחריף מיום ליום - קרע שאחריתו מי יישורנו", כתב.

פינדרוס סיים את מכתבו בנימה נחרצת: "לומדי התורה מסרו נפשם על לימוד התורה לאורך כל הדורות, ואם יידרשו למסירות נפש גם בארץ ישראל - הם יעשו זאת, ואפילו אם ישיבות מיר, פוניבז', חברון וגור ייאלצו ללמוד במערות כבימי היוונים והרומאים".