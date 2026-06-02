ח"כ מאיר פרוש נאם הלילה במליאת הכנסת בדיון הסוער על הצעת החוק לפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה, שאושרה בקריאה ראשונה.

בדבריו הביע תמיכה נחרצת בהצעת החוק: "זהו אינו עניין טכני, אלא צורך דמוקרטי קיומי להבראת המערכת. המצב האומלל הזה שבו אדם אחד, פקיד ממונה שלא נבחר על ידי הציבור, מחזיק בכוח בלתי מוגבל - הוא מצב מעוות. לא ייתכן שגורם אחד גם יקבע לממשלה את מדיניותה, וגם יחזיק בשוט התביעה הפלילית מעל ראשיהם של נבחרי הציבור. ריכוז כוח מוחלט כזה משחית ומבטל את רצון העם".

"שמענו הבוקר את היועצת המשפטית המודחת, עורכת הדין מיארה, מתבכיינת בראש חוצות שפוגעים להם במגדל השן. היא זועקת חמס. למערכת המשפט ולגב' מיארה אני אומר מכאן: רק על עצמכם יש לכם לבכות. אתם במו ידיכם, ביהירות, בהתנשאות ובשכרון הכוח, החרבתם במו ידיכם כל חלקה טובה".

"השיא נחצה בהתערבות שלה לעיני כל במינוי ראש המוסד. ההתנהלות הנפשעת והמופקרת של עו"ד מיארה נגד מינוי לתפקיד ביטחוני כל כך רגיש, תוך ניסיון כוחני לסכל החלטות קריטיות לביטחון המדינה, הוכיחה שהמערכת הזו איבדה כל רסן. התנהלות מופקרת שכזו מחייב אותה להתפטר באופן מיידי, אך משלא עשתה זאת, חובתנו לבלום זאת בחקיקה".

"חברי הכנסת, אנחנו ניצבים ברגע מבחן. אני קורא לכם: אסור לנו למצמץ ואסור לנו להיכנע ללחצים. נבחרנו כדי למשול וכדי להחזיר את הכוח לעם, ואת החוק הזה עלינו להעביר בנחישות מלאה".

לסיום הזכיר: "כאשר הצעת החוק הזו עברה בקריאה טרומית, בימי הפורים, הזכרתי כאן כי במגילת אסתר כתוב 'אם החילות לנפול לפניו, נפול תיפול', והמשכתי - עוה"ד מיארה, 'נפול תיפלי'. המון ח"כים ענו לי אז 'אמן'. הפעם אסיים ואחזור על מה שאמרתי פה מוקדם יותר הלילה: לומדי התורה ינצחו, שלטון המשפט יקרוס!".