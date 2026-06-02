אלוף פיקוד המרכז אבי בלוט הטיל היום (שני) צו מנהלי חריג על מתיישב כבן 22 מגבעת תל תלפיות בבנימין, שמורה לו לשהות במשך שישה חודשים תמימים במעצר בית מלא בבית אימו שמתגוררת בישוב מרוחק.

הצו מגיע יממה בלבד לאחר אירוסיו לבחירת ליבו, איתה תכנן לקבוע את ביתם באחד מיישובי האזור. כעת, מונע הצו מהזוג אפילו לסגור חוזה על אולם ודירה לקראת מועד החתונה, ומעמיד בפני תנאים בלתי אפשריים את היכולת לנהל חיים תקינים.

הצו מצטרף למעצרו של לוחם מילואים לפני כחודש, לאחר שנחשד כי חיסל מחבל מהכפר קוצרא במהלך ניסיון לינץ' שביצעו ערבים ברועה הצאן מהגבעה.

הלוחם נעצר בשב"כ והוחזק בתנאים קשים מבלי לפגוש בעו"ד, אולם שוחרר כעבור מספר ימים לאחר סערה ציבורית נרחבת.

גבעת תל תלפיות ממוקמת בפסגת ג'בל עין עינה - הר שנחשב לאסטרטגי ממדרגה ראשונה, ומעניק שליטה על יישובי השומרון מצפון וגוש שילה מדרום. בגבעה מתגוררות ארבע משפחות, לצד גרעין של בחורים המגדל עדר צאן ועוסק בפיתוח המקום.