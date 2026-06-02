המשנה ליועצת המשפטית לממשלה, עו"ד גיל לימון, שלח אתמול מכתב חריף למנכ"ל משרד הפנים ישראל אוזן, בו דחה את סירוב המשרד לשלול הנחות ארנונה מזוגות צעירים חרדים שהבעל אינו משרת בצבא.

לימון הורה להמשיך בקידום תיקון התקנות, וקבע כי עמדת המשרד אינה עומדת בהוראות בית המשפט העליון.

הרקע למכתב הוא פסיקת בג"ץ סולברג, שחייבה את משרד הפנים להחליט עד אתמול כיצד לפעול בסוגיית ההנחות.

ביום חמישי הודיע מנכ"ל המשרד כי אינו מתכוון לקדם את הסנקציה, תוך שהציג שורת נימוקים - בהם חשש לפגיעה ביציבות הרשויות המקומיות, סכנת הידרדרות משפחות לעוני, וספקות לגבי סמכות הרשויות המקומיות לאכוף מדיניות גיוס.

לימון דחה את הנימוקים מכל וכל. במכתבו כתב כי בית המשפט העליון וגורמי מקצוע סימנו את שלילת ההנחה בארנונה ככלי אפקטיבי לאכיפת חובת הגיוס, וכי הטיעונים בדבר פגיעה באוכלוסיות מוחלשות ובرשויות המקומיות אינם מהווים הנמקה מספקת. "לא נוכל להגן מבחינה משפטית על עמדה זו", כתב.

על ההשלכות החברתיות האפשריות השיב לימון בזהירות: "שלילת הנחה בארנונה עשויה להיות משמעותית מבחינה כלכלית עבור בתי אב רבים, ומשכך היא סומנה כצעד אפקטיבי לעידוד חייבי גיוס. ככל שיתממשו השלכות - חזקה על רשויות השלטון כי יגבשו מענים מתאימים".

לימון הוסיף כי קיימת גם בעיה פורמלית: הנושא לא הובא לדרג המיניסטריאלי, מאחר שמזה עשרה חודשים לא מכהן שר פנים, וסמכות הרלוונטית לא הועברה לראש הממשלה כנדרש.

המכתב מגיע יום לאחר פרסום הנחיות חדשות לפיהן מוסדות תורניים שלומדים בהם "חייבי גיוס" עלולים לאבד זכאות להטבות מס על תרומות.

ההנחיות גובשו בדיון בכיר שבו השתתפו משרד המשפטים, רשות המיסים ורשות התאגידים, לקראת דיון צפוי בבג"ץ בחודש יולי. רשות המיסים צפויה לפרסם הודעה רשמית בנושא בימים הקרובים.