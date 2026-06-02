סיעת יהדות התורה סיכמה אתמול במהלך ישיבת הסיעה לבחון צעדי מחאה כלכליים נגד חברות מסחריות גדולות במשק הישראלי. זאת על רקע גל המעצרים המתמשך נגד לומדי תורה.

על פי גורמים בסיעה, המודל המתגבש אינו חרם רחב ומפוזר אלא מהלך כלכלי מחושב: בחירה ממוקדת של חברת ענק אחת בכל פעם - כזו שהמגזר החרדי מהווה נתח שוק משמעותי עבורה, אך ניתן להחליף את מוצריה בתחליפים זמינים אחרים.

המטרה, כך נמסר, להכאיב לחברות הגדולות בצורה כה חדה בדוחות הכספיים עד שהנהלתן ייאלצו להגיע בעצמן למשרד האוצר ולהפציר שיושג מתווה שיעצור את הרדיפה.

ח"כ מאיר פרוש חידד בפני חברי הסיעה את הרציונל העומד מאחורי הרעיון: "חודש לא קונים מחברה גדולה אחת, חודש לא קונים מהחברה השניה. שקונצרן שלם ירגיש את ההיעדרות שלנו, את הכאב העצום העובר על הציבור החרדי כולו".

בימים האחרונים הוצג ניתוח כלכלי מפורט של כוח הקנייה החרדי מול החברות המובילות. הנתונים שמופו חושפים תמונה ברורה: תנובה, המובילה את ענף המזון עם מכירות של כ-6.8 מיליארד שקל, מוכרת לציבור החרדי כ-640 מיליון שקל בשנה - כ-9.4% ממחזורה הכולל. שטראוס, עם מחזור של כ-5.8 מיליארד שקל, מוכרת לציבור החרדי כ-535 מיליון שקל - כ-9.2%. ואסם, עם מחזור של כ-3.5 מיליארד שקל, תלויה אף יותר במגזר החרדי- כ-11% ממכירותיה, כ-391 מיליון שקל, מגיעים מהמגזר החרדי.

בסיעה הובהר כי מדובר בשלב זה בבחינה אופרטיבית טרם קבלת החלטות סופית, "אך הכיוון ברור: חיפוש אחר הפעלת לחצים כלכליים מדויקים וממוקדים שיאלץ את המשק הפרטי להפוך בעצמו לגורם לחץ על מקבלי ההחלטות שגוזרים גזירות קשות על המגזר החרדי", הבהיר גורם בסיעה.