אייל ברקוביץ׳ גירש מהאולפן חרדי שלעג לו

עימות חריף התפתח במהלך התוכנית "מוריה וברקו" בחדשות 13 אמש בין המגיש אייל ברקוביץ' וצעיר חרדי בוגר שירות קרבי בצנחנים בשם דולב דוידוביץ'.

"זה קצת אירוני שיושבים פה אנשים, אחד מהם היה עובד רס"ר ואחת בוגרת גלי צה"ל ומטיפים לנו", אמר דוידוביץ' בדיון שעסק בהפגנות החרדים נגד מעצר עריקים.

איש השמאל יריב אופנהיימר: "אתה בכלל עשית צבא?" ודוידוביץ' השיב "שירתתי בצנחנים".

בשלב הזה זעם ברקוביץ' וקרא: "עצור רגע. דולב, תודה רבה. אתה מתבקש לצאת מהאולפן".

דוידוביץ' תהה: "זו הרמה? קצת דרכו לך על היבלת" וברקוביץ' השיב: "כן, אתה מתבקש לצאת מהאולפן, לא בא לי לדבר איתך. צא, צא מפה, בשבילי אתה לא יהודי". דוידוביץ' סיכם: "אם תקרא לי לא יהודי אני אכנה אותך עובד רס"ר.