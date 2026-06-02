מאיר לוי, אביו של יוסף, בחור ישיבה המוחזק בכלא הצבאי בית ליד מזה למעלה משבוע בשל סירובו להתגייס - החליט לשבת בשערי הכלא עד לשחרור בנו.

לוי, כך העיד, ישן בלילות ברכבו בחניה הסמוכה, ומגיע מדי יום עם סטנדר ללימוד.

בראיון לרדיו 'קול חי' תיאר לוי את הלילות הקשים. "כל דפיקה על הדלת - הלב שלי רועד", סיפר, ותיאר את תחושות החרדה שאוחזות במשפחתו מאז המעצר.

אתמול הצליחה המשפחה לבקר את יוסף לראשונה מאז נעצר, לאחר שמונה ימים. "נפגשנו איתו, דיברנו, שוחחנו וחיזקנו אחד את השני", אמר.

על תנאי הכליאה סיפר לוי כי הם קשים במיוחד עבור בני ישיבות. "יש הרבה צעקות, הרבה סגנון שהוא לא מתאים לבן תורה", אמר, אך ציין כי הבחורים מנסים להסתגל ולהמשיך ללמוד.

מתוך שהייתו ליד הכלא כתב לבנו מכתב אישי, שאותו הקריא אמש ח"כ משה אבוטבול מש"ס במליאת הכנסת.

"החלטתי שאני בא להיות מול בית הדין הצבאי עד שחרורך. מטורף, לא נורמלי - אבל הרגשתי שאי אפשר לשבת בחיבוק ידיים", כתב. "אתה בכלא בגלל אורחות חיינו. רציתי שתדע שאין יותר חשוב עבורנו, אמך ואני, שתשב ותלמד." את המכתב סיים האב במילים: "תהיה חזק. אבא."

אבוטבול, שפגש את לוי בשערי הכלא לפני עלייתו לדוכן, אמר בכנסת: "משפחת לוי - אתם לא לבד. נעשה הכל כדי שבני הישיבות ישוחררו ויוכלו לשוב להיכלי הישיבות".

לוי ציין כי אי-הוודאות סביב מועד הדיון המשפטי מכבידה על המשפחות. "אנחנו מחכים", אמר.