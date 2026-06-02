סער חונך את השגרירות החדשה בפיג'י צילום: דוברות משרד החוץ

שר החוץ, גדעון סער, חנך הבוקר (שלישי) באופן רשמי את שגרירות ישראל החדשה בפיג'י, בצעד שמסמן את הרחבת הנוכחות הישראלית באזור אסטרטגי באוקיינוס השקט.

פתיחת השגרירות בסובה, עיר הבירה של פיג'י, מגיעה כהמשך ישיר למהלך הדרמטי של המדינה מספטמבר האחרון, אז פתחה פיג'י את השגרירות הרשמית שלה בירושלים.

מדובר בשגרירות החדשה הרביעית שחונך שר החוץ סער בתוך פחות משנה וחצי, לאחר פתיחת הנציגויות במולדובה, זמביה ואסטוניה.

פיג'י נחשבת לאחת התומכות העקביות והמובהקות ביותר של ישראל בזירה הבינלאומית, ואף התערבה באופן אקטיבי לטובת עמדתה של ירושלים בדיונים המורכבים בבית הדין הבינלאומי לצדק בהאג.

במשרד החוץ מדגישים כי לשגרירות החדשה משמעות גיאופוליטית רחבה בהרבה מהיחסים עם פיג'י בלבד. המדינה נחשבת למנהיגה אזורית בולטת בין מדינות איי הפסיפיק, והנציגות החדשה בסובה תתפקד כשגרירות אזורית שתשרת את פיג'י ותשע מדינות איים נוספות במרחב אוקיינוס השקט.

לקראת גזירת הסרט, קיימו שר החוץ סער וראש ממשלת פיג'י, סיטיבני רמבוקה, פגישה מדינית ומסיבת עיתונאים משותפת. רמבוקה הפגין תמיכה בלתי מסויגת בישראל ובזכותה להגנה עצמית, והצהיר: "לנוכחות הפיזית של השגרירות החדשה תהיה משמעות עצומה. זוהי התחלה של תור זהב בין המדינות".

"הדיונים שלנו הוכיחו כי הידידות בין פיג’י לישראל אינה רק מערכת יחסים סמלית או היסטורית - היא דינמית", הדגיש ראש הממשלה רמבוקה. "היא מתאימה את עצמה למציאות של ימינו, לסוגיות המתפתחות של זמננו ומתוך מבט מפוכח אל העתיד. זכותה של ישראל להתגונן מפני הטרור".

שר החוץ סער שיבח מצידו את האומץ המדיני של פיג'י ואת עמידתה האיתנה לצד ישראל בתקופות המאתגרות באו"ם ובהאג. סער פנה לרמבוקה ואמר כי בהחלטתו ההיסטורית להציב את שגרירות ארצו בבירת ישראל, הוא "הניח אבן בחומותיה העתיקות של ירושלים ובהיסטוריה החיה שלה".