ראש המוסד היוצא דוד ברנע סיים אתמול (שני) את כהונתו בת חמש השנים בטקס חילופים שנערך במטה הארגון. את מקומו בראשות הארגון יתפוס האלוף רומן גופמן.

בנאום הפרידה שלו התייחס ברנע ישירות למערכה מול איראן וטען כי יש לנצל את המצב הנוכחי במזרח התיכון כדי להפיל את השלטון בטהרן.

ברנע הדגיש כי "המשטר האיראני מוחלש, מאותגר ופגיע יותר, וזו העת להיפרע ממנו". הוא הוסיף כי שינוי המציאות באיראן על ידי החלפת המשטר הוא יעד בר-השגה, והגדיר את המשימה כ"חובה כלפי הדורות הבאים אשר חייבת להישאר בראש סדר העדיפויות".

ראש הממשלה בנימין נתניהו ייחס בנאומו לברנע אחריות ישירה לחלק מהפעולות המרכזיות במלחמה האחרונה. "דדי, במשמרת שלך נעשו דברים גדולים, אירוע הפרידה הזה חותם את המשמרת שלך בראשות 'המוסד'. אלו היו חמש שנים דחוסות ודרמטיות - מהשנים הגורליות ביותר בתולדותינו. באתי לומר לך בשם אזרחי ישראל, בשמי, בשם העם כולו, באתי לומר לך תודה. תודה על על 30 שנים של שירות מסור במוסד; ותודה מיוחדת על השנים האחרונות, שהניבו הצלחות והישגים בולטים לטובת ביטחון ישראל. תודה לך, דדי".

הוא התייחס למשטר בטהרן ואמר: "יידע כל חורש רעה נגד ישראל שמזימותיו ייכשלו. המחיר שהוא ישלם יהיה כבד ביותר. המחיר שאיראן כבר שילמה הוא כבד מאוד. היסודות של משטר-האימים הזה באיראן נסדקו. הוא לא ישוב להיות מה שהיה, ואני אומר לכם - סופו ליפול. במהלך השנים ישראל הצליחה לייצר מותגים רבים שכבשו את העולם. פירות החדשנות שלנו הם שם למצוינות - בטכנולוגיה, בתעשיות הביטחוניות, בתחבורה החכמה, ברפואה, בחקלאות, בעוד תחומים.

אבל יש גם מותג-על ישראלי נוסף - 'המוסד'. לדעת רבים הוא נחשב כארגון הביון והסיכול המוביל בזירה הבינלאומית. ואני יכול להגיד מהיכרות של הרבה שנים עם 'המוסד', אני אומר לכם בביטחון מלא: אין ארגון ביון וסיכול טוב מהמוסד. המוסד הוא מגדלור של עוצמה אנושית, של תחכום טכנולוגי ושל תעוזה מבצעית", סיכם.

ברנע מצדו הודה לראש הממשלה נתניהו על אישור המבצעים שאיפשרו לארגון למצות את יכולותיו בזמן הלחימה. לצד המערכה הצבאית והמודיעינית, הדגיש ברנע את מעורבות הארגון במאמצים לשחרור החטופים והגדיר את החזרתם כ"מחויבות ערכית ומוסרית מהמעלה הראשונה". הוא הוסיף כי תחושת הסיפוק משובם של חטופים עולה על כל הישג מבצעי אחר שעליו פיקד.

נשיא המדינה יצחק הרצוג נשא דברים גם הוא והסביר כי המוסד תחת ברנע בנה שותפויות מודיעיניות נרחבות והעמיק את יכולות הביצוע באיראן.

לדבריו, פעולות אלו סייעו להחזיר לישראל את היוזמה לאחר מתקפת 7 באוקטובר. בסיום האירוע פנה ברנע למחליפו, רומן גופמן, והביע ביטחון ביכולותיו של הארגון להמשיך להוציא לפועל מבצעים בעומק שטחי האויב תחת פיקודו.