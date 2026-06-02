צה"ל חיסל ברצועת עזה חמישה מחבלים צילום: דובר צה"ל

כוחות אוגדה 252, הפועלים תחת פיקוד הדרום, חיסלו בימים האחרונים בפעילויות ממוקדות ברצועת עזה חמישה מחבלים מארגוני הטרור חמאס והג'יהאד האסלאמי הפלסטיני.

על פי הודעת הצבא, החמישה עסקו באופן אקטיבי בקידום, תכנון והכנה של מתווי טרור מורכבים נגד כוחותינו בטווח הזמן המיידי.

בצה"ל מציינים כי המידע המודיעיני המדויק איפשר לסגור מעגל מהיר על חברי החוליות והמפקדים, בטרם הצליחו להוציא לפועל את תוכניותיהם לפגיעה בחיילי צה"ל השוהים במרחב.

אחד המחוסלים המרכזיים הוא סאלם פאיז חאמד קריקע, מחבל פעיל בגדוד שג'אעייה של ארגון הטרור חמאס. קריקע נחשב למוקד ידע בארגון ועסק ישירות בהכנת חומרי נפץ ומטענים, לצד קידום תשתיות ומתווי צליפה ממוקדים נגד לוחמי צה"ל.

לצידו חוסל סעיד פאיז סעיד שמאלי, ששימש כמפקד צוות ביחידת העלית נוח'בה של חמאס, והיה מעורב בלחימה ובתכנון פשיטות.

הפעילות המודיעינית והמבצעית הובילה גם לחיסולו של אחמד עלי עבד אלרחים חלס, מפקד מחלקת צליפה בג'יהאד האסלאמי, שקדם באופן אישי מתווי צליפה ואש נגד כוחותינו בשטח הרצועה.

בנוסף לשלושה אלו, חוסלו שני מפקדים נוספים בשורות חמאס, אשר עסקו בהטמנת מטעני חבלה רבי-עוצמה בצירים ובמבנים, במטרה לפוצץ אותם על כוחות הביטחון.