מפקח רוני גסטפרוינד על פענוח גניבת כלי הנשק צילום: דוברות המשטרה

חקירה משותפת ומורכבת של המשטרה והמשטרה הצבאית הובילה לפענוח מקרי גניבה חמורים של כלי נשק ואמצעי לחימה מבסיסים ושטחי כינוס בצפון.

הבוקר (שלישי) הגישה התביעה הצבאית כתב אישום חריף ביותר לבית הדין הצבאי המחוזי נגד שני חיילים בשירות סדיר, תושבי אזור הצפון, המייחס להם שורה של עבירות חמורות ובראשן הוצאת נשק מרשות הצבא וסחר בנשק.

החקירה, שהחלה כסמויה, שילבה הפעלת כלים טכנולוגיים מיוחדים ואמצעי מעקב מתקדמים, עד שהחוקרים הצליחו לחשוף את זהותם של שני החיילים ולעצור אותם.

מכתב האישום עולה כי הנאשם המרכזי בפרשה, המשמש בתפקיד טכני בגדוד לוחם, ניצל לאורך מספר חודשים את הגישה החופשית שהייתה לו בתוך הבסיס. הוא נכנס לאוהלי המגורים בזמן שחבריו הלוחמים ישנו, וגנב שלושה רובי סער מתקדמים מסוג M-4 השייכים להם.

באירוע חמור נוסף המתואר באישום, ניצל החייל את הכנות הגדוד לפעילות מבצעית בשטחי כינוס. הוא ניגש לכלי רכב צבאי שהיה בכוננות, ופירק ממנו מקלע כבד מסוג "מאג" שהוצב עליו. את מעשי הגניבה ביצע החייל בחלק מהמקרים יחד עם נאשם נוסף, חברו האישי שאינו משרת איתו באותו הגדוד.

השניים לא הסתפקו רק בגניבת כלי הנשק, אלא סחרו בהם והעבירו אותם לידיים אזרחיות, כאשר על פי הממצאים הם שלשלו לכיסם סכום מטורף של למעלה ממאה אלף שקלים עבור כל כלי נשק שמכרו. בנוסף לכך, מיוחסת לנאשמים גניבה והוצאה של אלפי כדורי תחמושת חיים מרשות הצבא, אותם לקחו מהכוחות המבצעיים.

במשטרה ובמצ"ח גילו עוד כי הנאשם המרכזי ניסה לאורך התקופה לשדל באופן חוזר ונשנה חייל אחר המשרת יחד עימו בגדוד. הוא הציע לו תמורת תשלום כספי מפתה לגנוב עבורו כדורים, תחמושת ואמצעי לחימה נוספים מהכוחות הלוחמים בשטח כדי להגדיל את היקף המכירות.