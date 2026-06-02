השר דודי אמסלם תקף אמש (שני) את היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה ואת המשנה ליועצת ד"ר לימון וטען בנאום חריף כי הם פוגעים בלומדי התורה ולכן "מקומם בגיהנום מיוחד".

אמסלם המשיך ותקף את התנהלותה של היועמ"שית, כשהוא טוען כי היא מובילה קו שיטתי ומכוון במטרה להצר את צעדיהם של החרדים. "לרוע כזה ולרדיפה כזו של יהודים שכל חטאם שהם לומדים תורה - יש גיהנום מיוחד".

השר טען כי בהרב-מיארה עושה לחרדים וליהודים שלומדים תורה "גיהינום על פני הארץ", תוך שימוש בכוחה המשפטי כדי לפגוע בתקציביהם ובזכויותיהם.

את נאומו בחר השר אמסלם לחתום באזהרה בעלת אופי דתי ואמוני, כשהוא מבהיר ליועמ"שית ולמשנה שלה כי מעשיהם לא יישארו ללא מענה במישור עליון. השר סיכם בטון מאיים ואמר "יש בורא לעולם, יש חשבון בעולם, ושום דבר לא נסתר מעיניו. הקב"ה ייפרע ממך ומשכמותך".