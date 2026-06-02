ראש הממשלה והרמטכ"ל לשעבר אהוד ברק תקף בחריפות את הממשלה ואת העומד בראשה על רקע המשך הלחימה והפעילות הקרקעית בלבנון.

ברק האשים את הדרג המדיני בהפצת אשליות ובהולכת שולל של הציבור הישראלי בנוגע להישגים המבצעיים מול ארגון הטרור. לטענתו, הממשלה הנוכחית גררה את ישראל למצב המדיני והביטחוני החמור ביותר בתולדותיה, בעוד הצבא מתוח עד לקצה גבול היכולת.

"ממשלה מוליכת שולל, נתניהו סופר גופות", תקף ברק. "לא הרגו 800 מחבלים ולא 400 מחבלים, הכל דברי הבל. נתניהו אמר בזמן הלוויות בארץ שאנחנו מכים שוק על ירך את חיזבאללה, הוא אמר שהוא הרחיק אחורה את חיזבאללה עשרות שנים". ברק הוסיף כי מדובר באשליה, וכי אין אפשרות לחסל את חיזבאללה ללא כיבוש לבנון, צעד שלדבריו אינו מעשי בעליל.

לדברי ברק, הפעולות להשטחת כפרים והתשדורת על כוונת הישארות קבועה בשטח אינן מחלישות את חיזבאללה, אלא מעניקות לו תפקיד רציני יותר בלבנון ומטרפדות את ההזדמנויות המדיניות הקיימות. לדבריו, בכל פעולה של צה"ל באדמת לבנון חיזבאללה מקבל יותר לגיטימציה מהאזרחים משום שהוא נתפס כ"מגן לבנון".

עוד ציין ברק כי האיראנים ובעלי בריתם מפעילים לחץ יעיל על הממשל האמריקני. לשיטתו, הפתרון היחיד הוא מאמץ משותף של ישראל עם הממשלה בביירות, הסעודים, הצרפתים, האמריקנים והסורים כדי לרסק את הלגיטימיות של חיזבאללה להחזיק בנשק.

בדבריו התייחס ראש הממשלה לשעבר גם להיסטוריה של הנוכחות הישראלית ברצועת הביטחון ומתח ביקורת על המניעים הנוכחיים. "יש חשש עמוק שההליכה לשם לא קשורה לדברים מעשיים", אמר ברק. "השאלה האמיתית לגבי היציאה מלבנון היא לא מדוע היא התקיימה בשנת 2000, אלא למה לא התקיימה 15 שנה קודם, חיזבאללה התפתח בגלל שהיינו בתוך לבנון".

ברק חתם את הביקורת בקביעה כי לממשלה הנוכחית אין הבנה שמלחמה היא תמיד אמצעי להשגת פתרון פוליטי ומדיני. הוא ציין כי כל אחד מהמועמדים, נפתלי בנט או גדי איזנקוט, יהיה טוב לאין ערוך מבנימין נתניהו בהובלת המדינה.